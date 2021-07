Megaconcierto une a Patti Smith, Carlos Santana y The Killers

Importantes figuras de la música como Patti Smith, Carlos Santana y el grupo The Killers se unirán al megaconcierto con el que la ciudad de Nueva York tiene previsto marcar el próximo agosto su reapertura después del duro golpe que la pandemia propinó a la metrópolis.

"Este va a ser un momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses", dijo este martes el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en la presentación del evento.

"Esta es una celebración de nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que se enfrentó a retos increíbles el último año y que los superó", agregó.

El concierto, que tendrá lugar el próximo 21 de agosto y cuyas entradas gratuitas estarán disponibles a partir del próximo lunes, está siendo organizado por el célebre productor musical Clive Davis, y además de Bruce Springsteen, Paul Simon y Jennifer Hudson, cuya participación ya se había anunciado a principios de mes, los 60,000 espectadores también verán las actuaciones de una larga lista de figuras del mundo del espectáculo.

Junto a Patti Smith, Carlos Santana y The Killers, se subirán al escenario Andrea Bocelli, Kane Brown, LL COOL J, Elvis Costello, Earth, Wind & Fire, Wyclef Jean, Journey, Polo G, Barry Manilow y la Orquesta Filarmónica de Nueva York, además de cómicos y presentadores como Jimmy Fallon, Gayle King y Don Lemon.

El evento, titulado "We Love NYC: The Homecoming Concert" (Amamos Nueva York: el concierto de la vuelta a casa), será de unas 3 horas de duración y tendrá lugar en Central Park, pero sólo personas vacunadas podrán asistir, por lo que no se requerirá el uso de mascarillas.

Aunque el 80 % de las entradas son gratuitas, Davis, que organiza el evento junto a Live Nation, el gigante de los espectáculos en directo, también ha decidido poner a la venta algunas entradas VIP.

En concreto, el lugar elegido para el megaconcierto es la gran pradera situada en el centro de Central Park, escenario de actuaciones históricas de artistas como Elton John (1980) y Luciano Pavarotti (1993).

Durante los últimos años, esa zona ha acogido varias ediciones del festival Global Citizen, con conciertos de estrellas como Beyoncé, Metallica, Neil Young y Coldplay.

Tras haber sido una de las zonas más golpeadas por la COVID-19, Nueva York está acelerando su reapertura y tratando de reactivar la economía local y el turismo, que es una de sus grandes fuentes de ingresos.

Aunque la Gran Manzana ha levantado ya la mayor parte de las restricciones que tenía impuestas al ocio y la hostelería, hasta ahora no ha celebrado ningún evento de este tamaño.