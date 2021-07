Aislinn Derbez 'sorprende' en fotografías junto a su hija con 'arriesgado' bikini

Con un diminuto bikini, la actriz mexicana Aislinn Derbez, acapara una vez más las miradas del público en redes sociales tras compartir un par de instantáneas con las que posó junto a su hija Kailani.

Por medio de su cuenta en Instagram, la mujer de 35 años de edad, realizó una publicación con la que lució su esbelta figura en un balador de dos piezas color violeta, cuyo diseño dejó expuesto gran parte del cuerpo de Aislinn, siendo especialmente su pequeña cintura la que llamó la atención del público.

Los halagos, no sólo dirigidos a la figura de Aislinn, sino al amor de madre que le demuestra a su pequeña, no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, consiguiendo que en poco tiempo la publicación superara el millón de 'me gusta'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℕ ℕ (@aislinnderbez)

