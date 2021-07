A Rebecca de Alba no le da miedo sustituir a Anette Michel en 'MasterChef celebrity'

Rebecca de Alba dice que la invitación para conducir "MasterChef celebrity" se dio muy rápido. Un día le llamaron para comenzar a grabar la semana siguiente y ella aceptó, pues es fanática del concepto y además hacía mucho tiempo que no estaba en un formato de larga duración en la pantalla chica.

La comunicadora considera que convertirse en conductora de un formato que en sus demás ediciones tuvo a Anette Michel al frente no le ha generado críticas, por el contrario, buenos comentarios.

"Hay gente que adora a Anette, que ya estaba acostumbrada a verla, ella es una mujer muy guapa, con mucha presencia, somos muy distintas y uno se enamora de la imagen, pero también me siento bendecida", comentó y aseguró que las muestras de afecto por este proyecto han sido muchas, incluso, la propia Anette le escribió para felicitarla.

"Me dijo que me deseaba lo mejor, que fuera un paseo por las nubes conducir el programa. Al final somos muy transparentes, somos muy parecidas Anette y yo, nuestra formación familiar es idéntica. Somos buenas compañeras, no existe esto de quién va a sustituir a quién. Es un cambio para ella, para mí y también para el público", dijo.

Esta edición de "MasterChef" tendrá entre sus concursantes a José Joel, Jorge Aravena, Stephanie Salas y Alicia Machado, entre otros participantes que, a partir del próximo viernes 20 de agosto a las 19:30 horas por Azteca Uno, tratarán de demostrar su talento en la cocina.

"Es la primera vez que se hace 'MasterChef celebrity', a muchos de los concursantes los he entrevistado, eso me ilusionó mucho. La cocina tiene que ver con valores, familia, cultura, regiones distintas de México", agregó la conductora.

Aunque De Alba se considera seguidora del show, dice que ha sido muy complicado estar entre los chefs y los participantes, pues no puede evitar tener sentimientos sobre las calificaciones de sus alimentos, pero dijo que está haciendo todo para que el público disfrute al máximo del formato, aunque ella a veces sufre en el set.

"Con el jurado tengo una excelente relación dentro y fuera de cámara, aunque con el chef Herrera es un vaivén, a veces cuando se pasa le digo: 'tranquilo'. Los participantes son celebridades, pero aquí yo lo que veo es un grupo de niños jugando a la plastilina".