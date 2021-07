Secretaría de Salud detecta renuencia a vacuna antiCOVID en grupo de 30 a 39 años en La Laguna de Durango

La Secretaría de Salud en el estado reporta una mayor incidencia de casos positivos a COVID-19 en Durango en la población desde los 20 a 50 años de edad hasta con un 60 por ciento, y en un mayor porcentaje en menores de edad que han comenzado a detectarse. En el caso de la Comarca Lagunera, la renuencia a vacunarse se ha detectado entre los jóvenes de 30 a 39 años de edad.

Sergio González Romero, titular de la Secretaría, informó que los adultos jóvenes de los 30 a 39 años edad son los que han acudido escasamente en la Región Laguna, prueba de ello es que se adelantó el cierre de la Jornada de Vacunación en Ciudad Lerdo por la baja afluencia para el lunes, cuando se tenía programada para este martes.

Y mencionó que la ocupación hospitalaria ha ido creciendo en esta región, tan solo este martes creció a seis el número de pacientes infectados que se atienen en el área COVID-19 del Hospital General de Gómez Palacio.

“La gente más afectada con un 60 por ciento, entre 20 a 50 años, gente mayor no pasa el 6 por ciento y los niños aunque ya se empezaron a detectar es baja la incidencia y no tenemos un caso grave en niños como es la inflamación multisistémica que es la que nos preocupa en ellos, por el momento. Pero si no nos cuidamos, se nos va a salir de las manos. Ver a un niño enfermo como un adulto mayor es lo peor que nos puede pasar como familia”, dijo González Romero.

En el caso de la ocupación hospitalaria, aclaró que el 70 por ciento que se registra es debido a que no se han reconvertido aquellas clínicas que fueron desconvertidas para atender otras enfermedades que durante más de un año no fueron prioridad. Por lo que adelantó que en breve se habrán que reconvertir nuevamente para la atención de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Salud no descartó la idea de que en los establecimientos se solicite el código QR que se entrega a las personas ya vacunadas, como parte de una estrategia para frenar los contagios.

“Todo lo estamos analizando, como ya lo están haciendo otras entidades el solicitar el oficio que nos dan, el código QR en la vacunación para que sea como un boleto de entrada a cualquier negocio, creo que no es una mala actitud, al contrario, cualquier procedimiento que hagamos y valoremos, lo haremos por el bien de la sociedad duranguense”.