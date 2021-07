Crean Inteligencia Artificial capaz de 'regañar' a los políticos que 'no trabajan'

¿No odian cuando transmiten una sesión del Congreso y hay diputados que están viendo su celular o incluso dormidos en lugar de poner atención al tema que se está tratando? Si es así, no estás solo. Lo que es más, no se trata de una situación que solo afecte a México. Es por ello que un artista de Bélgica decidió crear una Inteligencia Artificial (IA) que pone en evidencia a los políticos que no trabajan.

La herramienta, llamada The Flemish Scrollers y creada por el artista digital Dries Depoorter, fue desarrollada específicamente para detectar a los políticos en una provincia de Bélgica cuando se distraen y comienzan a usar sus teléfonos durante los debates. Ya es algo positivo que la herramienta pueda, de manera automática enfocar a quienes no están trabajando de la mejor manera, pero el sistema va más allá. Una vez que ha identificado a los diputados distraídos publica las imágenes en Twitter e, incluso, etiqueta a los susodichos. Escrito en el lenguaje de programación Python, el software utiliza el aprendizaje automático o machine learning (ML) para detectar teléfonos y el reconocimiento facial para identificar a los políticos distraídos. Y, gracias a que todas las reuniones gubernamentales de Bélgica se transmiten en vivo en YouTube, una vez que comienza la transmisión, el software busca teléfonos y luego a los políticos distraídos. La cuenta de Twitter de The Flemish Scrollers (@FlemishScroller) explica simplemente: "Etiquetar automáticamente a políticos belgas distraídos cuando usan su teléfono en las transmisiones en vivo diarias. Esto con la ayuda de IA". Ya son varios los ejemplos que se han publicado en Twitter gracias a esta tecnología. Como ejemplo, se compartieron imágenes de Peter Van Rompuy, miembro del Senado de Bélgica, viendo su teléfono durante una sesión. El software entonces tomó un pequeño clip, lo publicó en redes sociales y etiquetó al político con este mensaje: "Querido distraído, por favor céntrese". Dear distracted @BartSomers , pls stay focused! pic.twitter.com/XGbaJgEVS6 — The Flemish Scrollers (@FlemishScroller) July 5, 2021 La respuesta de la gente Dries Depoorter, el creador del software, está especializado en privacidad y en descubrir los usos distópicos a la inteligencia artificial. Sobre este invento ha señalado que recibió una buena aceptación por parte de los usuarios. Pero en realidad su idea era "Demostrar los peligros de las tecnologías existentes", es decir no tanto reprender a los políticos despistados, sino exponer los riesgos de los sistemas de vigilancia masiva. Incluso señaló que no se trata de una herramienta infalible. "El software que hice busca en los videos de YouTube del Parlamento teléfonos inteligentes visibles utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial. Luego, el programa intenta detectar el rostro del político que está usando el celular a través del reconocimiento facial. Pero hay un margen de error", advirtió. Sin embargo, el uso de este sistema no solo les ha parecido una buena idea en Bélgica. Ya son varios los usuarios de redes sociales que le han pedido compartir el código de su herramienta para que pueda ser aplicada en otros países. Algunos incluso han ido más allá y le han solicitado que haga una versión compatible con plataformas como Zoom para poder detectar a los distraídos durante reuniones virtuales. A quienes no les ha gustado la implementación de esta IA es a los políticos que han sido evidenciados. La mayoría de los que han sido fotografiados usando su celular durante una sesión han argumentado que su móvil es parte de sus herramientas de trabajo y que, no estaban distraídos, sino buscando algo para hacer mejor su labor. Para que ese ya no pueda ser su argumento Depoorter está planeando mejorar la tecnología para que sea capaz de analizar cómo mueve los dedos la persona y dónde mira, pues, por ejemplo, en Twitter e Instagram hay un movimiento de arriba abajo, por lo que se podría tratar de identificar qué están viendo.