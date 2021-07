Camila, la heroína torreonense para cientos de adultos mayores

Iveth Camila Ortiz Ramírez, la niña torreonense considerada como una de las mujeres más influyentes de México, llama a no tener miedo al éxito, "si tienen algo en mente, no se queden solo pensándolo, no le tengan miedo al éxito".

Con 12 años, pasó a segundo año de secundaria y ha logrado que al menos 500 personas de ejidos de Torreón y Matamoros reciban la vacuna anti-COVID-19, pues se encarga de registrarlos ante la Secretaría de Salud del Gobierno federal. Además del registro, ha conseguido el transporte para llevarlos al Coliseo Centenario y al Instituto Tecnológico de La Laguna en Torreón, los primeros puntos para la aplicación de los biológicos. Por esta iniciativa fue considerada en este año en la lista de las 100 mujeres más influyentes de México según la revista Forbes y a raíz de esta nominación también ha sido abordado por medios de comunicación nacionales e internacionales. Cami, como la llaman de cariño en su casa, es introvertida e incluso reconoce que no dimensiona el fenómeno en el que se ha convertido. ¿Te das cuenta de todo lo que provocaste?, se le pregunta; "No, yo solo lo hice por ayudar, creo que eso es algo normal, es que hay que tener empatía". ¿Qué te dice tu familia de eso, tus amigos? "pues que están orgullosos de mí, las personas de aquí, del ejido me lo agradecen". Al ver que Camila se muestra muy nerviosa, su madre, Brenda Ramírez, es quien se encarga de ponernos al tanto de todo lo que ha hecho la pequeña para apoyar, primero a los habitantes del ejido Albia para que reciban la vacuna, y luego al resto de las comunidades aledañas. Su madre relata que todo inició porque los abuelos maternos de Camila, al ser mayores de 60 años, tenían dificultad para registrarse en el portal de la Secretaría de Salud, por lo que ella los registró. El mismo problema lo tenían la mayor parte de las personas de la comunidad, pues además de desconocer el manejo de la tecnología, muchos habitantes no sabían ni leer ni escribir. A través de Facebook, la menor convocó a las personas de la comunidad a acudir a casa de su abuela, donde ella las apoyaría a obtener el folio. Además, optó por comprar publicidad con la persona encargada del altavoz en el ejido y ante la gran respuesta que tuvo, los siguientes anuncios fueron gratuitos. En la primera ocasión reunieron a unas 100 personas, pero luego el problema era el transporte, por lo que le dijo a su madre que le ayudara consultando con taxistas, para que le recomendarán dónde rentar camiones, pero surgió otro problema: cubrir el costo de traslado, pues por cada unidad les cobraban 2 mil pesos. Platican que consiguieron donaciones, un joven de nombre Daniel Rivera, quien tiene una tienda en Albia, y el comisariado ejidal, Sostenes Martínez, aportaron cierta cantidad, pero les faltaban 1,300 pesos para completar el costo de los dos camiones. Un joven originario de la comunidad pero radicado en Texas, Raúl Castañeda, les envió la cantidad. Las primeras veces Brenda se encargó de llevar a las personas en su vehículo al Coliseo Centenario, a pesar de que ya había contactado a la delegada regional de la Secretaría del Bienestar, Cintia Cuevas, para notificarle de los trámites que había hecho, no la conocía personalmente. En esa ocasión por las largas filas que había en el drive-thru, se quedaron sin gasolina y en ese momento pasó la funcionaria y Camila la abordó. Su plática fue breve, por lo que no se quedó conforme y la niña le pidió a su mamá que la llevara en la tarde, calculando la hora que terminara la vacunación, pues su intención era platicarle con exactitud lo que estaba haciendo y que necesitaba de su apoyo. No pasó mucho tiempo para que las personas de los ejidos aledaños, incluso de Matamoros, se enteraran de la asesoría que la niña estaba dando. Con sus ahorros, Camila costeaba las horas que tardaba en un café internet en hacer los registros y sacar las copias para que cada persona llevara completo su expediente. Cuando llegó la campaña de vacunación para las personas de 50 a 59 años, nuevamente juntó a un grupo. Para esta instancia, su iniciativa ya era conocida por todos, lo que originó que se sumaran más donadores para la renta de camiones. De esta manera, Cristy Romero, lagunera radicada en España; Cinthia Dávila, originaria del ejido Albia y residente en Laredo, Texas; Christian Collier; y algunos integrantes del Cabildo de Torreón; se apuntaron para aportar el dinero para la renta de los camiones. Además, se fueron sumando otros, pues el pasado viernes logró llevar cuatro unidades, para que las personas de 40 a 49 años recibieran la segunda dosis, pues un empresario en el ramo del transporte de nombre Arturo Ortiz Galán, ofreció llevarlos. Brenda cuenta que en suma han logrado apoyar a unas 500 personas y solicitar 14 camiones de gente para llevarla a los puntos de vacunación. Agrega que cuando el personal que se apoya en la logística de vacunación se enteró de que la organización estaba a cargo de una niña de escasos 12 años, no daban crédito a la "ocurrencia". "Así que tú eres la niña de la vacuna" le decían, pero ha logrado establecer una buena relación con el personal de la Secretaría del Bienestar, con médicos y de enfermeras, con los elementos de Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "De hecho ellos vinieron al rancho porque había cuatro personas en estado de postración y sus familiares se acercaron a ella para pedirle que los apoyara". Cuando llegan al Coliseo, el procedimiento les lleva como máximo tres horas y media, pues Camila se asegura de que cada persona tenga completo su expediente y por el número de personas hay dos jovencitos que decidieron apoyarla, para llenar cada formato: Isaac, de 13 años; y Míkel de 14, además de su mamá. El punto de reunión es la plaza principal de Albia. Al llegar, el personal militar se sube para verificar que no se esté lucrando con la vacuna, luego se les revisa los documentos y por último el personal sanitario procede a la aplicación de las dosis, en el mismo camión. LA BUSCA LA REVISTA FORBES La madre de Camila comparte que la contactaron de la revista Forbes a través de Facebook, a finales de mayo. En primera instancia, creyó que se trataba de una broma o un fraude, pero le pidieron su número de teléfono para explicarle todo. Una vez que los padres de la niña dieron su autorización, se les enviaron los boletos de avión para que acudieran a Ciudad de México para entrevistarla y realizar una sesión de fotos. Por cuestiones de salud no pudieron asistir, desilusionándolas al pensar que la joven ya no sería considerada. Luego de algunos días, nuevamente la revista se puso en contacto con ellas y la tecnología permitió que se hiciera todo lo necesario para que su historia fuera publicada. "Nunca me hubiera imaginado que mi hija fuera considerada entre las 100 personas más influyentes, mujeres que son empresarias, que recibieron medallas en los Juegos Olímpicos, que trabajan en el sector salud, que son científicas, que trabajan en el Gobierno, que tiene un puesto de alto nivel o que son millonarias", relata Brenda. Camila comenta que sus planes son estudiar Pediatría, ya que, desde los cuatro años padece alergias y desde entonces es atendida por el doctor Mario Cruz Morales a quien le llama "mi pediatra". Dice que por la admiración que siente por él, le empezó a llamar la atención estudiar esa carrera. Ella es la mayor de cuatro hermanas, le sigue Romina, de 8 años; Sofía, de 6; e Isabella, de 2 años, quienes como toda la familia se sienten orgullosas, incluso la madre dice con algo de humor que le comentan que ya están "armando un plan" para ser famosa como Camila. Por último se le pregunta qué piensa del giro que tomó su vida y solamente atina a repetir que no imaginó el impacto que generó, pues únicamente buscaba ayudar a las personas que si no saben leer y escribir, mucho menos sabrían manejar una computadora, además de que en la comunidad no todos tienen acceso a internet. 12 AÑOS tiene Camila, considerada una de las 100 mujeres más influyentes de México. 500 PERSONAS han recibido ayuda de Camila para registrarse y posteriormente aplicarse la vacuna anti-COVID-19.