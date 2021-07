Quedan dudas técnicas respecto al proyecto de Agua Saludable para La Laguna: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, señaló que pese a la visita que realizó ayer a la región el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez, quedan sin resolver diversas situaciones técnicas y operativas respecto al proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

Se refirió especialmente a la forma en la que el agua será derivada hacia las áreas urbanas de la región, los recursos federales que tentativamente recibirá el Municipio de Torreón para invertir en el mejoramiento de la red de distribución, así como de otras obras complementarias en materia.

"No nos han dicho nada de esto, no sabemos todavía la parte técnica, ¿qué hay que hacer en cada ciudad?, ¿qué inversiones hay que hacer?, vamos a estar invirtiendo como lo hemos hecho en Torreón, para mejorar todas las redes… El proyecto en general como lo presentó el señor director de Conagua pues va muy avanzado, faltan muchas cuestiones como esta que me están preguntando, ¿cómo va a llegar el agua a las ciudades?, ¿qué tenemos que construir para captar esta agua y para mejorar las redes?, ¿le vamos a pagar a un organismo para esa agua?, parece que sí", cuestionó.

Zermeño dijo que estará pendiente respecto a nuevos informes de la autoridad federal, especialmente respecto a lo que involucre acciones de parte del Ayuntamiento de Torreón.