Urgidos de triunfos, los Algodoneros del Unión Laguna se miden a los Generales de Durango

En plena recta final de la campaña 2021, los Algodoneros del Unión Laguna buscan seguir en zona de playoffs cuando restan tres series en al campaña. A partir de hoy, abren serie de tres importantes duelos en la Perla del Guadiana ante los Generales de Durango.

Con alfileres se ubican en el sexto puesto de la Zona Norte, el último lugar que da boleto a la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Los guindas (25-30) pelean palmo a palmo por ese acceso, con los Rieleros de Aguascalientes (23-28) y los Sultanes de Monterrey (24-30), pero el quinto puesto también es alcanzable para estos equipos ya que ahí está Dos Laredos con (26-30), por lo que se espera una cerrada batalla entre estas cuatro novenas por los últimos dos boletos, ya que entre el quinto y el octavo puesto apenas hay un juego de diferencia.

El primer juego en el Cuartel de Villa comenzará en punto de las 19:35 horas. Por los locales (18-38) que ocupan el último puesto del sector, está anunciado el dominicano Wendolyn Bautista (5-1, 2.91 ERA) mientras que Aldo Montes (1-1, 5.75 ERA) será el encargado de subir al centro del diamante por los Algodoneros.

Por lo que respecta al miércoles, estará por Generales el derecho veterano Walter Silva. Será hasta hoy, que el mánager visitante Omar Malavé defina a su abridor, luego de que a Rafael Pineda (3-4, 3.50 ERA) le practicaran un estudio para saber si está en condiciones adecuadas de subirse al montículo.

Para el último de la serie, Ranfi Casimiro (1-6, 8.62 ERA) de República Dominicana, estará ante Jordan Guerrero (2-2, 5.80 ERA), que busca tener una salida sólida.

En cuanto a los laguneros, ya estaría de regreso en el line-up, el jardinero Francisco Ferreiro, al recuperarse de una contractura muscular en uno de sus muslos, que lo alejó de la actividad del fin de semana.

NO BATEAN

Se enfrentarán hoy las dos peores ofensivas de la Zona Norte en cuanto a porcentaje de bateó, con los Algodoneros siendo últimos con .278, mientras que los Generales son octavos con .280; en carreras anotadas, Unión Laguna es séptimo en su zona con 281, superando por solo tres a los de Durango; en cuestión de cuadrangulares, los pupilos de Malavé son séptimos en el Norte con 49 por 42 de sus rivales de hoy.

Donde hay una clara diferencia es en el pitcheo colectivo, con los Algodoneros permitiendo 5.40 carreras cada nueve entradas, en el puesto 12 de la LMB, mientras que Durango ocupa la última posición con un altísimo 7.21.

DESTACAN

En la parte individual, los pilares de la ofensiva algodonera son Nick Torres con .304 de promedio de bateo, con 14 jonrones y 48 producidas e Isaías Tejeda (.326, 13, 34), mientras que Francisco Ferreiro tiene un respetable .327, pero no ha conectado cuadrangular y suma 21 producidas; Carlos Rivero destaca como el segundo jugador Guinda con más producidas con 41, aunque batea apenas para .267.

En la cuestión del pitcheo, sigue siendo Rafael Pineda el mejor lanzador de Algodoneros con una muy buena efectividad de 3.50, aunque se desconoce cuándo reaparecerá.

Se espera que continúe el buen momento de Leuris Gómez y Jordan Guerrero, quienes en sus últimas aperturas no permitieron carreras.

Alberto Leyva, Kender Villegas y Carlos Ramírez destacan en el bullpen Guinda.

Los lanzadores de Unión Laguna deberán tener cuidado con la ofensiva de Generales, sobre todo con Tito Polo (.409), Daniel Mayora (.370) y Aneury Tavárez (.345), que están en el Top-15 de promedio de bateo en la LMB.

EL CIERRE

Tras visitar a los Generales, los Guindas se trasladarán a la capital de Coahuila para visitar a los Saraperos de Saltillo, a quienes recientemente les ganaron la serie en el estadio de la Revolución.

La última serie que tendrán los laguneros en casa, será precisamente ante la novena de Durango, donde se conocerá su futuro y el lugar en el que finalizarán tras la campaña regular.

13 VICTORIAS y 12 derrotas es la marca de los Algodoneros jugando como visitantes.

