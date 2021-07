Ejidatarios exigen ser tomados en cuenta en el proyecto Agua Saludable para La Laguna

Ejidatarios que forman parte de la directiva del Módulo de Riego 03 de San Jacinto - Jerusalén "reventaron" un evento oficial celebrado en el Centro de Convenciones de Gómez Palacio donde se ofrecía una rueda de prensa sobre el proyecto Agua Saludable para La Laguna.

Los ejidatarios irrumpieron en el recinto y a gritos reclamaron que nunca han sido tomados en cuenta en este proyecto que consiste en potabilizar agua de riego, proveniente de la presa, lo que les afecta directamente. "Somos los buenos de las concesiones, ¿cómo es posible que el sector agrícola, y me refiero al sector social, no lo hayan tomado en cuenta nunca? únicamente el sector privado, ni siquiera conocemos el proyecto, exigimos conocer el proyecto", dijeron los ejidatarios.

En el recinto estaba el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres; el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; y el director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo; quien solicitó respeto de parte de los ejidatarios.

"Nuestro sector también merece respeto, nos debieron de haber invitado. Por eso nos atrevimos a entrar, se comprometieron a que nos iban a atender, puras mentiras", señalaron en medio de la multitud.

Para tranquilizarlos, el titular de la Conagua les dijo que vendría el secretario de Agricultura el 10 de agosto y que serían atendidos. "Que no nos echen mentiras, hace un año que se comprometió a traerlo", refirieron.

La directiva del Módulo de Riego 03 de San Jacinto - Jerusalén no está de acuerdo en el proyecto Agua Saludable para La Laguna por el volumen de agua que aseguran restarán al Distrito de Riego 17 del que dependen todos y no a la Iniciativa Privada como se ha dicho.

"Tenemos que sentarnos a aclarar muchas cosas, empezando por los 50 millones de metros cúbicos que dicen que la pequeña propiedad les va a donar, nosotros queremos saber de dónde van a agarrar eso, ¡es una mentira, es una falsedad de que la pequeña propiedad les va a donar! No es cierto, nos los piensan quitar a nosotros,, entonces es un rotundo 'no' mientras no se nos clarifican las cosas", dijo Benjamín Mijares Vargas, presidente del citado módulo de riego.

Eusebio Rodelo Díaz, secretario del módulo; Margarito Favela, tesorero del mismo módulo; dijeron que nunca les han mostrado el proyecto por lo que están a ciegas, dicen. De este módulo dependen 45 usuarios que equivalen a 6,500 hectáreas de 15 ejidos que dependen del Módulo de Riego 03.

AGREDEN A PERIODISTAS EN GÓMEZ PALACIO

A los ejidatarios molestos los conminó la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, a salir del salón para ser atendidos directamente por las autoridades una vez concluyera el evento. Serían escuchados en otro espacio del mismo edificio.

A dicha reunión entraron diferentes medios de comunicación no identificados mediante el uso de uniforme mientras que a los que sí iban debidamente identificados con uniforme o gafete, los sacó, mediante el uso de violencia física, un hombre de seguridad que portaba un radio y se encontraba en la puerta. La fuerza fue utilizada inclusive contra mujeres periodistas, mediante jalones, ante la complacencia del propio director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Javier Esparza Pantoja, quien se encontraba justo enfrente. Los periodistas le dieron la queja directamente, señalando al agresor, y el funcionario no intervino de ninguna manera para evitar el maltrato físico, cuando resultaba inútil evitar el acceso a tres periodistas mientras el interior se encontraba repleto de otros representantes de medios de comunicación.