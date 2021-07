Autoridades afinan plan de Agua Saludable para La Laguna

Autoridades discuten detalles para la implementación de Agua Saludable para La Laguna; acuerdan beneficio para la región y mantener informada a la sociedad.

El director nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, se reunió con los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro, así como los alcaldes de los nueve municipios que serían beneficiados con el proyecto.

Informó que se discutieron todos los detalles para la operación del proyecto y se tocaron temas importantes para el desarrollo del mismo, de modo que todos los participantes coincidieron en que será benéfico, en términos de que se entregará, en dos años, agua en la calidad necesaria y conforme a las normas oficiales, sin contaminación y con la continuidad que requieren los habitantes de la región.

"El siguiente punto en el que coincidimos es el de mantener informada a la sociedad sobre el desarrollo de este proyecto", expresó.

Martínez dijo que en la reunión de trabajo, se explicó a detalle el proyecto a los ediles y les indicó el camino para acceder a los recursos federales, a fin de que estén preparados para recibir el agua, pues se espera que esté lista la obra para el año 2023. Cuestionado sobre el arranque de las obras, el director dijo que ya se tiene avance en las licitaciones y que el proyecto está en marcha, en tiempo y forma.

Los gobernadores de Coahuila y Durango manifestaron su respaldo al proyecto y aseguraron que buscarán sumar con el Gobierno federal, en términos de la mejoría en la infraestructura, lo que sería mediante fondos que fueran reembolsables a los estados. Martínez Santoyo dijo que la Conagua tiene convenios con todos los municipios y expuso que hay mucho interés del presidente de la República para que se puedan incrementar los fondos federales en infraestructura, de modo que se eviten las pérdidas de agua en fugas de la red hidráulica.

En la reunión estuvieron también integrantes de módulos de riego del Distrito 017, que manifestaron su rechazo al proyecto y amagaron con que, de no lograrse acuerdos, podrían tomar las instalaciones de la presa Lázaro Cárdenas. Los agricultores hicieron múltiples cuestionamientos e indicaron que ha prevalecido la opacidad en el proyecto, al grado de que la Conagua no había tenido reuniones con el sector ejidal y sólo con el privado.

Las protestas fueron fueron subiendo de tono y, con los ánimos caldeados, se les tuvo que atender directamente en una reunión aparte encabezada por el director regional de la Conagua, Eduardo Fuentes Silva, quien les indicó que no se considera extraer un volumen adicional de la presa Lázaro Cárdenas, sino que sería lo correspondiente a una reducción por la modernización de los sistemas de riego. No obstante, la explicación no convenció a los ejidatarios.

Germán Martínez aseguró que sí se ha reunido con el sector ejidal y no solamente con el privado. Señaló que para el 10 de agosto se contempla una reunión de trabajo con los agricultores, donde participará el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos.