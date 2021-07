Alcalde de Torreón destaca percepción de seguridad entre la población

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, destacó durante este lunes los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, misma que precisamente ubica al municipio de Torreón como uno de los más seguros en el país.

El mandatario local señaló que se trata de una calificación que se ha informado ya previamente desde la autoridad local, esto como resultado del trabajo que se realiza en materia preventiva y de seguridad en general mediante el esquema de coordinación del Mando Especial de La Laguna.

“Somos de las ciudades más seguras que hay en el país, eso no quiere decir que no haya robos, asaltos, que no haya delitos, claro que los hay, pero yo siempre les digo ‘fíjense en todo lo que estamos haciendo’, hoy veo una noticia, que yo creo que sale en El Siglo, donde dice que el presidente de la república propone como salario mínimo a los policías 13 mil pesos, bueno, aquí se paga como salario mínimo 15 mil pesos, somos de las policías mejor pagadas”.