Funeraria de Torreón es sancionada por prestar servicio de velación a domicilio

Sancionan a funeraria de Torreón por prestar servicio funerario a domicilio e incumplir con decreto estatal que prohíbe la velación de cuerpos en viviendas como parte de las medidas de control del SARS-CoV-2.

José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario en la Jurisdicción Sanitaria VI, dijo que por unos días se suspendió la operación del establecimiento además de que el propietario tuvo que cubrir una multa económica por alrededor de diez mil pesos, considerando que no eran reincidentes. “Si reincide se duplican las multas pero sobre todo existe ya un riesgo de que ya no suspendamos actividades sino que clausuremos, en el entendido de que la clausura es una resolución administrativa en donde sí se establece que derivado de la reincidencia podrá durar suspendido, uno, dos o tres meses”, explicó.

En lo que va de este año, mencionó que son alrededor de 8 funerarias las que han recibido sanciones administrativas por la misma causa.

En Coahuila, cuando inició la fase tres de la emergencia sanitaria por el COVID-19 quedó prohibida la velación de los cuerpos independientemente de la causa de muerte, por lo que se debía dar destino final a los cadáveres mediante inhumación o incineración, y de acuerdo con la decisión tomada por los familiares o amigos más cercanos.

Tiempo después y conforme se fue controlando la pandemia, se autorizó a funerarias prestar servicios de velación en sus instalaciones por un tiempo de hasta 4 horas y atendiendo los filtros sanitarios. Es importante mencionar, que los cuerpos que fueron sospechosos o confirmados de COVID-19 no se pueden velar, subrayó Luna Riojas.

El funcionario también señaló que a más de un año de la pandemia por el COVID-19, aún hay familias que “insisten” en velar a sus seres queridos en sus hogares, algunos de ellos con sospecha del virus SARS-CoV-2.

“Debemos tener conciencia de que a pesar del dolor que hay en este momento, existe el riesgo de que va a contaminar a la gente, a los familiares o amigos que acudan, no se puede correr ese riesgo por el bien de todos. Necesitamos respetar, si no hay servicios a domicilios no se arriesguen”, concluyó.