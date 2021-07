'Eso a mí no me preocupa', asegura gobernador de Durango sobre supuesto espionaje a través de Pegasus

"Eso a mí no me preocupa”, aseguró el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, sobre el hecho de que figurara él entre los gobernadores en función que fueron espiados a través del software Pegasus.

“Ahora sí que eso a mí no me preocupa eso porque lo que digo en privado, lo puedo sostener, así es que no me preocupa que me hayan espiado, vigilado durante años, creo que eso indica que en su momento había preocupación por lo que hacía yo, pero como no tengo nada que ocultar, por eso estoy muy tranquilo”, dijo en su gira por la región Lagunera.

Recientemente, una revista de circulación nacional dio a conocer que entre 2016 y 2017, dos agencias federales del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, ingresaron en sus plataformas del software Pegasus, los números de teléfono de 29 gobernadores así como colaboradores y secretarios.

Entre los funcionarios de primer nivel espiados, estaban el gobernador José Rosas Aispuro, así como el del exgobernador Ismael Hernández Deras.