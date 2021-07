Yusra Mardini, empujó un barco de inmigrantes en 2015 y hoy participa en sus segundos Juegos Olímpicos

En las últimas horas el nombre de Yusra Mardini ha sido retomado en redes sociales, luego de que se revelara su historia y el porqué es parte del Equipo Olímpico de Refugiados.

La nadadora de 23 años de edad, originaria de Siria, participa actualmente en sus segundos Juegos Olímpios como refugiada, siendo sus primeros los de Río de Janeiro 2016.

Cuando tenía tan solo 17 años de edad en 2015, Yusra decidió escapar de su país de origen por la guerra junto a su hermana. Ambas abordaron un barco con capacidad para seis personas, junto a otras 18, quedaron varadas a mitad del océano.

Ya que tanto ella como su hermana sabían nadar muy bien por ser el deporte que practicaban desde los cuatro años, ambas decidieron bajar del barco y nadar hasta la orilla para poner a todos los inmigrantes a salvo.

"Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada y a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana", contó en sus primeros Juegos Olímpicos.

Al mudarse a Berlín junto a su familia, Mardini retomó los entrenamientos de natación y se ganó un lugar en el primer equipo de refugiados de la historia.

Aunque en ese certamen el equipo no consiguió preseas, acapararon la atención a nivel global al representar a más de 60 millones de inmigrantes, creciendo el equipo en cuatro años de solo 10 deportistas a 26 compitiendo.

