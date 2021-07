Michel Franco competirá por el León de Oro de Venecia con 'Sundown'

Con una película filmada en Acapulco y elenco mayoritariamente de actores naturales, Michel Franco competirá por segundo año consecutivo en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en septiembre próximo, buscando el León de Oro.

"Sundown", título del largometraje, es protagonizado por Tim Roth (Chronic) y Charlotte Gainsbourg (Ninfomanía) como parte de una familia inglesa que ve interrumpidas sus vacaciones tras una llamada, desatando encuentros y desencuentros que les transformará la vida.

Iazúa Larios (Apocalypto) es la única actriz del lado mexicano, siendo los demás no actores encontrados en castings.

"La mezcla es interesante. Lo que puedo adelantar es que Iazúa se adaptó perfectamente, Mónica del Carmen hace casi un cameo, se buscaron a actores en Acapulco y esa fue la combinación, ya la verán", indica.

El año pasado, con la cinta distópica "Nuevo orden" ahora disponible en México a través de plataforma digital, Franco obtuvo el Premio del Jurado y el Leoncino de Oro, por parte del jurado difícil.

Su nueva presencia en la Mostra, considerada junto con Cannes y Berlín, de los más importantes festivales de cine en el orbe, no la siente como una carga por los galardones obtenidos.

En esta ocasión por el León de Oro accederán, entre otras, "Madres paralelas" de Pedro Almódovar; "The power of the dog", de Jane Campion; "The lost daughter", dirigida por Maggie Gyllenhaal; "Spencer", de Pablo Larraín con Kristen Stewart y "E stata la mano di dio", de Paolo Sorrentino.

"Este es un año difícil, es un año muy competitivo, con mucho cine americano. Creo que si hubieran pasado años tal vez sentiría es carga, pero es tan reciente que me siento eufórico nada más, le fue bien a la pasada y esperamos que le vaya a esta igual y no solo son premios, sino distribución y demás en todo el mundo", considera.

Esta semana ya deja listo el corte final de Sundown, pues viajará a Suecia donde se está haciendo parte de la posproducción.

"No la ha visto nadie en México, la mayoría de la gente ni sabía que la filmé. Ahora estoy muy contento", destaca.

El nombre de Franco estará por partida doble en Venecia, pues también irá por el León de Oro la historia de La Caja, del venezolano Lorenzo Vigas, de la que es productor, pero de la cual poco hablará, para separar cintas.

Vigas ganó en el certamen 2015 con Desde allá, largometraje que fue producido por Franco, Gabriel Ripstein y Guillermo Arriaga.

En tanto en la sección Horizontes, dedicada a presentar filmes con estética reciente y tendencia expresivas, estarán las producciones nacionales "El hoyo en la cerca", de Joaquín del Paso y "El otro Tom", de Rodrigo Plá.