Futbolista Diego Gama anuncia que fue diagnosticado con cáncer testicular

El exjugador de los Coyotes de Tlaxcala de la Liga Expansión, Diego Gama, anunció mediante un comunicado en redes sociales que fue diagnosticado hace algunos meses con cáncer testicular.

"Para hacer de su conocimiento... el pasado 29 de abril del presente año, se me fue detectado un tumor testicular cancerígeno, por lo cual actualmente me encuentro bajo un tratamiento de quimioterapia, el cual me cerró las posibilidades de trabajo, el poder competir y seguir haciendo lo que más amo; el jugar futbol, ya que durante este proceso tuve tres propuestas de equipos de ligas de expansión, las cuales se me cayeron a raíz de esta situación, por fechas incompatibles del inicio del torneo, tanto de Liga de Expansión como de la Liga MX, las cuales no coincidían con la fecha de finalización de mi tratamiento que es el 6 de agosto", reveló.

Aseguró que actualmente se encuentra en preparación física y psicológica para poder regresar al campo de juego lo antes posible después de terminar su tratamiento de quimioterapias.

A través de las respuestas de Twitter, seguidores y otros colegas del deporte se expresaron para enviarle sus mejores deseos en esta difícil etapa que vive.

"¡Mucha fuerza Diego! Esperamos verte de nuevo en las canchas muy pronto", "No te puedo decir ánimos porque esto es algo sumamente difícil para un deportista como tú, sin embargo pues yo solo pido que realices tus tratamientos al par de la letra, ten fe y verás que juntos saldremos adelante, no te desanimes, en tiempos difíciles se puede salir adelante", "Venga Diego, que Dios te mande salud y fuerza para continuar haciendo como bien dices lo que más amas", fueron algunos de los mensajes que recibió el deportista.

