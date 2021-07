Maquillista acusa a Lucía Méndez de grosera y déspota y ella le responde

El maquillista Caleb Campos narró una supuesta desagradable experiencia que tuvo con la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez, pues la acusó de ser una persona “grosera” y “déspota”.

Y es que Campos reveló en un Instagram Live que fue el encargado de darle una “manita de gato” a Méndez para su primer show del tour “Las Divas” en El Paso, Texas, junto a Manoella Torres, Dulce y Roció Banquells.

El maquillador contó que el equipo de trabajo de la cantante le pidió que hiciera su trabajo de manera gratuita, a lo que accedió, sin imaginarse que recibiría presuntos malos tratos de su parte.

“Ayer empezó su tour Lucía Méndez en El Paso con Las Divas, que eran Lucía Méndez, Manoella, Rocío… Son 4 artistas. Nos preguntaron que si podíamos hacer maquillaje y hacerlo gratis. (…) Y esta actriz, Lucía Méndez, me trató... Empezamos platicando, todo bien, y al momento de secarle el cabello, de: ‘Ay niño, me duele’, empezó con una actitud muy fea", dijo el profesional en la transmisión en vivo.

Lucía Méndez, supuestamente, no sólo lo habría insultado por su apariencia física, sino que le habría impedido hacer bien su trabajo debido a presuntas acciones.

“No me dejaba maquillar, le pedí que se relajara, entonces me dijo: ‘ay muchachito, tienes que hacer las cosas cuando uno te pide que hagas las cosas’, te juro que iba a mandar a esa señora a chin… a su ma…, es una señora grosera, déspota, aunque me estuviera pegando, nadie merece que lo traten así”, sentenció Campos.

Asimismo, Caleb señaló en la grabación que la famosa se expresó de forma despectiva al llamarlo “gordo”.

Campos también señaló que Méndez humilló a El Paso diciendo que “es una ciudad muerta, que todo está solo, que qué feo, que la comida está fea, que el guacamole está feo. Empezó a insultar todo El Paso y yo: ‘Mire, señora, aquí le estamos dando dinero para que venga a cantar aquí”.

Luego de las declaraciones de Caleb, Lucía Méndez publicó un comunicado en redes sociales donde se defiende de las acusaciones.

Según el equipo de trabajo de la cantante de 66 años de edad, las palabras de Caleb “están totalmente fuera de contexto, y precisamente hablando de profesionalismo, calidad y sobre todo, de un comportamiento ético, la persona en cuestión dista bastante de serlo, ya que desde un principio mostró una actitud negativa y altanera, por lo que lamentamos haber confiado en sus servicios para nuestro show”, se lee en el mensaje.

