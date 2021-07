Pink se ofrece a pagar multa de equipo de handball por negarse a usar bikini

Pink dijo que estaba “muy orgullosa” del equipo por protestar contra la regla que les impedía usar pantalones cortos como sus homólogos masculinos.

En un tuit publicado el domingo, Pink dijo: “La federación europea de balonmano DEBE SER MULTADA POR SEXISMO. Bien por ustedes, damas”. Agregó que estará “feliz de pagar sus multas por ustedes. Sigan así”.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.