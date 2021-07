Oksana Chusovitina, la gimnasta más longeva en la historia de los Juegos Olímpicos

Con 46 años de edad, Oksana se llevó en su currículum ocho competiciones en Olímpicos, recordando su debut en Barcelona 1992 a los 17 años de edad.

Entre lágrimas al no alcanzar el puntaje para llegar a la final, Oksana se despidió del auditorio ante la ovación de los jueces y jóvenes participantes de otros países.

Standing ovation and not a dry eye in the house for the #ArtisticGymnastics legend Oksana Chusovitina as she takes her final @Olympics bow. The 46-year-old today became an 8⃣-time Olympian, competing on Vault for the last time at @Tokyo2020 ❤️#Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/fjm3QNiK21