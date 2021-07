La virtualidad y la deficiencia del desarrollo humano

El Colegio América de Torreón trabaja con asiduidad para cumplir con los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades de salud, con el objetivo de garantizar un ambiente propicio para el regreso a clases presenciales.

Para Rodolfo Ulises Silva Esparza de la Unión de Colegios Particulares de La Laguna, Director Administrativo del Colegio América, lo más importante es generar confianza en las familias para que los niños vuelvan a las aulas, pues la situación provocada por el Covid-19 no se vivió de la misma manera en todos los hogares.

Fundamental el apoyo a la familia

El tema familiar se vuelve primordial, pues si bien es cierto que hay familias que no vieron afectadas sus ‘normalidades’, bajo aquellos techos donde se presentaron contagios y pérdidas reina un estado mental general de miedo.

Debido a que la brecha generacional es amplia entre los alumnos, pues en el Colegio América se ofrece educación desde nivel básico hasta preparatoria, para el Director es sencillo encontrar a qué edades los temores aprendidos en el hogar causan mayor impacto.

“Creo que donde más miedo hemos percibido es en los grados de primaria. En prepa tal vez se deba a que conforme llega la adolescencia nos sentimos poderosos e indestructibles, aunque también se presentan casos de jóvenes temerosos”.

A retomar el desarrollo frente a frente

Por otra parte, con los maestros, en opinión de Silva Esparza el 80% estuvo feliz de que se concretara el regreso a clases presenciales, pues su labor se complicó ante la falta de contacto personal con el alumno.

“Las sesiones presenciales conllevan muchos beneficios que no podemos integrar en la parte digital. Lo virtual facilita la conectividad y el alcance, podemos hablar con personas de cualquier parte del mundo, sin embargo el carácter, la personalidad y el autoestima, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades sociales en los niños, únicamente se logra de manera presencial”.

“Obviamente los profesores de manera general querían ver a los niños, a veces se sentían desesperados por no poder trabajar de la misma forma”, aseguró el Director.

Luchar contra la barrera digital

Es aquí donde destaca la necesidad del personal docente por encontrarse de manera presencial frente a su grupo, pues al haber migrado al entorno digital con todos los beneficios que integró el cambio, también provocó la aparición de una “barrera”, donde el desarrollo humano y el aprendizaje académico se vieron intempestivamente separados.

“Al realizar clases en línea no se tiene el contacto visual, el contacto personal, la cercanía, la parte humana, eso solamente se logra cuando están todos en el aula. El problema inicia desde la apreciación, no es lo mismo que recibas un mensaje de texto que dice “Gracias”, a que alguien te agradezca efusivamente en persona con un abrazo. El mensaje es el mismo, pero la sensación que te deja, ciertamente no lo es”.

“Cuando un alumno tiene todas las ganas de aprender, la actitud, la disposición y lo manifiesta, presencialmente el maestro lo percibe, pero a través de la cámara y la computadora, podría parecer que están desinteresados, apáticos o sin ganas de nada, y la apreciación del docente no es la misma”.

“En los profesores del nivel superior, el acompañamiento de los alumnos tiene una gran importancia pues llega el momento en que deberán tomar una de las decisiones más importantes de la vida, que es la elección de carrera, por lo que en la Preparatoria sí encontramos esta necesidad de regresar a lo presencial”.