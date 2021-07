La Secretaría de Salud en Durango reporta más de 900 casos activos de COVID-19

El estado de Durango reporta casi mil casos activos de COVID-19, entre los que se encuentra la nueva variante Delta; sin embargo, no se dio a conocer el número de pacientes infectados, por lo que la autoridad llama a reducir las movilizaciones para evitar su dispersión, pues una persona puede llegar a contagiar hasta 9 más.

En conferencia virtual, el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, informó que son 921 los casos activos en la entidad, de los cuales 117 se localizan en Gómez Palacio.

Cuestionado sobre el número de casos detectados de la nueva variante, el funcionario aseguró que se han registrado más en la entidad, pero no precisó cifra.

“El número de casos decía no preocupa, la preocupación era que no llegara, ya llegó y la dispersión es imposible de parar por la movilidad, porque siguen reuniéndose personas… definitivamente a propagar el virus, dado que es altamente contagioso, con las variantes anteriores una persona contagiaba a 3, ahora hasta a 9; entonces eso nos da la gravedad. No hay otra manera más que contener con la cooperación de la sociedad porque es problema de todos”, dijo.

Asimismo, anunció que se habrá de dar la reconversión de camas para la atención de pacientes contagiados, sin embargo reconoció la falta de personal y el existente a más de un año y medio de pandemia ya se encuentra estresado y sobre todo cansado.

“Es importante saber que no solamente es reconvertir, el problema es el personal, solo tener camas sin personal es tremendamente difícil, primero porque la oferta es poca, y porque tienen prácticamente año y medio con trabajo y estrés extremo, y pues si dicen que la sociedad está cansada, el equipo de salud está mas”.

Actualmente, dijo que son 4 los pacientes COVID lo que se atienden en el nuevo Hospital General de Gómez Palacio, el cual ya reporta una capacidad al máximo en el resto de los servicios que se ofrecen.

“En La Laguna, ahorita el hospital está diseñado para iniciar con 72 camas, y ahorita están 74 ocupadas en todos los servicios y en COVID hay 4 pacientes”.