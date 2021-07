Contexto lagunero

La salud y el bienestar son muy importantes, el pasado 24 de julio se celebró el día del cuidado personal de la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Este día simboliza los beneficios del auto cuidado que experimentamos 24 horas diarias, siete días a la semana. Los beneficios del autocuidado se manifiestan en toda nuestra vida.

La insuficiencia del sueño tiene un muy alto costo humano en la salud física y mental, así como como una considerable pérdida económica porque disminuye la productividad. La respuesta a este problema creciente de la falta de sueño es la multimillonaria economía de la industria de la salud del sueño, la cual abre un amplio rango de oportunidades de mercado muy atractivas para los inversionistas privados y para las empresas orientadas directamente a los consumidores.

La insuficiencia de sueño se define al hecho de dormir menos de siete horas por la noche, lo cual puede ser resultado de problemas leves para conciliar el sueño o desordenes mas serios como insomnio, episodios repentinos de sueño acompañados de alucinaciones, problemas de respiración o urgencia incontrolable de mover las piernas. Lo anterior ocasiona problemas de salud, deterioro en el desempeño cognitivo, efectos crónicos y aumento en el riesgo de alta presión sanguínea, aumento del ausentismo en las empresas o presencia en la empresa de empleados enfermos o discapacitados - conocido como presentismo-.

Los estadounidenses ya se han abocado a resolver este problema de falta de sueño y han logrado algunos avances. De acuerdo con el Estudio de Uso del Tiempo -American Time Use Survey-, del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos -US Department of Labor-, en promedio, los estadounidenses han aumentado su tiempo de sueño diario en 17 minutos por noche desde el año 2005, pero es solo el comienzo; todavía, más de cien millones de estadounidenses siguen tratando de tener un consistente buen sueño por las noches.

Se estima que la industria de salud del sueño represente de 30 mil a 40 mil millones de dólares anuales y continua en franco crecimiento. Alrededor de la salud del sueño se ha formado un ecosistema de empresas manufactureras, detallistas proveedores de servicios de salud y empresas farmacéuticas. La salud del sueño presenta una gran variedad de oportunidades para una mezcla amplia de consumidores. Los problemas de salud relacionados con el sueño se pueden resolver con tres tipos de soluciones:

1. Optimizar el ambiente. Convertir el dormitorio en un santuario, esto ofrece un gran número de oportunidades de negocio a los fabricantes de camas y colchones de buena calidad, por ello ha crecido el numero de este tipo de empresas y algunas de ellas son empresas innovadoras que ofrecen productos con nuevos beneficios adicionales, como las nuevas sabanas que ofrecen facilidad para respirar y absorción de la humedad, cortinas que no permiten el paso de la luz o bloquean el ruido; equipos de sonido, humidificadores y termostatos que automáticamente enfrían la recamara para compensar la pérdida de temperatura durante el sueño.

2. Modificación de rutinas. La mayoría de los padres de familia comprenden el valor de establecer una rutina consistente de sueño para los niños y los adolescentes y, aun así, todavía muy pocos adultos tienen rutinas regulares para ir a la cama que les permiten tener un buen período de sueño. Lo anterior podría cambiar ya que más expertos del sueño apoyan los beneficios de preparar el cuerpo y la mente para dormir de inmediato y permanecer dormido más tiempo. Una rutina saludable para ir a la cama inicia antes de entrar a la recamara tomando una taza de té tibio sin cafeína en la cocina o en la sala. La siguiente parada es en el sanitario para hacer lo necesario, además de aplicarse las cremas y cosméticos que se usan en la noche. Y, finalmente en la recamara Podemos contar con dispositivos que ayuden a conciliar el sueño, incluyendo aplicaciones de celulares inteligentes que pueden monitorear la calidad del sueño y despertar a quien duerme en el punto óptimo de su ciclo de sueño. Incluso la ropa para dormir puede ser de gran ayuda para conciliar el sueño ya que las empresas que la confeccionan están integrando tecnología y materiales de innovación en sus diseños.

3. Tratamientos terapéuticos. Millones de estadounidenses han optado por tratamientos para dormir. Las recetas de medicamentos para dormir generan mas de mil millones de dólares por año en ventas en los Estados Unidos, y los medicamentos que no requieren receta, generan cientos de millones de dólares en ventas adicionales. También hay un crecimiento de mercado en los remedios naturistas y homeopáticos. Quienes tienen retos más severos para conciliar un buen sueño optan por diagnósticos y tratamientos profesionales. En los Estados Unidos existen aproximadamente 2, 800 laboratorios que generan más de 7 mil millones de dólares, cifra que en los próximos cinco años podría llegar a 10 mil millones de dólares.

Las estrategias para tener éxito en este segmento de negocios relacionados con el sueño son: a) Credibilidad de la marca. Los consumidores no están buscando productos con trucos, quieren productos y servicios con resultados comprobados. b) Diferenciación. Materiales especializados, nuevos mecanismos de entrega, modelo de negocios único y excelente servicio al cliente. c) Capacidad para sostenerse y crecer en el largo plazo.

Fuente: McKinsey and Co. Dan Goldman. Opportunities in private equity. www.degerencia.com/jmgc