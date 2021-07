Algodoneros del Unión Laguna caen con Saraperos y ya son sexto lugar en la Zona Norte

Rallys de 3 carreras en la primera y séptima entrada, encaminaron a los Saraperos de Saltillo a vencer anoche a los Algodoneros del Unión Laguna por pizarra de 6 a 4, con lo que el equipo de la capital coahuilense rescató el último juego de la serie que se disputó en el estadio de la Revolución.

Durante la misma primera entrada los Saraperos tomaron la delantera, atacando los lanzamientos del abridor Osmer Morales y aprovechando pifias de la defensiva, que salió un tanto dormida para este tercer duelo de la serie.

APROVECHAN ERRORES

Con un out, Juan Pérez dio la voz de ataque con sencillo al derecho, siguió rola de José Manuel Rodríguez por el campo corto, donde Missael Rivera tomó, pero su tiro a la inicial fue demasiado alto, lo que permitió al "Manny" llegar a salvo a primera y dio paso a Kennys Vargas, quien disparó sencillo al central, bueno para llevar a Pérez hacia home con la carrera "de la quiniela".

Enseguida, Josuán Hernández roleteó por la tercera base, pero el confiable guante de Carlos Rivero en esta ocasión cometió error y permitió que la casa se llenara, escenario que aprovechó Ricardo Serrano para pegar imparable productor de una y todavía, Christian Zazueta elevó al central, donde Édgar Robles capturó, pero en la jugada anotó Vargas en "pisa y corre".

SE ACERCAN

La respuesta de los dueños de casa llegó rápido, en el cierre del episodio y frente a pitcheos del zurdo Miguel Peña, recibido por sencillo del "Conejo" Robles, aunque Nick Torres lo entregó en bola ocupada, Rivero sonó sencillo al izquierdo y ambos corredores se adelantaron una base mediante wild pitch y llegó entonces Isaías Tejeda para roletear por tercera, lo que aprovechó Torres para desprenderse hacia home.

Comenzó entonces un estupendo duelo de lanzadores, con Morales y Peña metiendo el brazo a fondo para colgar ceros en el pizarrón, aunque ambas escuadras amenazaron con anotar, pero los intentos fueron vanos ante el buen pitcheo y la atinada defensiva. El venezolano Morales cumplió con una sólida apertura, caminó cinco entradas y solamente recibió una carrera limpia, permitiendo a su equipo mantenerse en el juego, lo que es una buena noticia para la rotación de Omar Malavé.

ATAQUE MORTAL

Fue hasta la séptima entrada, que volvió a mover la pizarra y fue a favor de los Saraperos: con Alberto Leyva lanzando, Kristian Delgado detonó su tercer cuadrangular de la temporada, poniendo la pelota del otro lado de la barda del izquierdo. Un par de bateadores más tarde, Juan Pérez masacró la bola y se llevó la barda del derecho, su noveno jonrón de la campaña y todavía, ya ante lanzamientos de Jordan Suárez, llegó Vargas para volarse la cerca del izquierdo, su tercer bambinazo de la serie y el número 17 de la temporada, puso el score 6 por 1.

REACCIONA LAGUNA

Por su parte, Peña dejó el juego luego de lanzar 7 entradas completas y cedió su lugar a Édgar Gómez, quien fue recibido con infield hit de Nick Torres, siguió Rivero y recibió pasaporte, aunque Tejeda entregó el primer out, Missael Rivera disparó elevado al izquierdo, donde Rainel Rosario le llegó a la bola, pero no pudo capturar, terminó cayendo al suelo y anotó así Torres, el tiro de regreso al cuadro fue defectuoso y Rivero se movió a tercera, desde donde anotó mediante wild pitch, ya frente a lanzamientos de Carlos Viera, quien todavía recibió hit de Francisco Rivera, para hacer anotar a Missael, pero fue lo último que logró hacer la ofensiva Guinda, ya que Mario Meza entró a apagar el fuego, dominando al emergente Francisco Hernández para el último out de la octava y retirando en orden la novena para apuntarse el salvamento.

DECISIÓN

La victoria correspondió a Miguel Peña tras lanzar 7 entradas de 7 hits, pero apenas una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a 5 rivales; Osmer Morales sufrió el revés al trabajar 5 innings en los que permitió 4 hits y 3 carreras, solamente una fue limpia, expidió 2 boletos y recetó 4 chocolates. El Unión Laguna descansará hoy, pero a partir de mañana visitará a los Generales de Durango.

9 JUEGOS faltan para que acabe la campaña; Laguna se medirá 6 veces a Durango y 3 a Saltillo.