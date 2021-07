James Blake alista nuevo disco

El cantante, compositor, multiinstrumentista y productor británico James Blake, ganador del premio Grammy ha anunciado su nuevo álbum, Friends That Break Your Heart, que saldrá el 10 de septiembre, 2021, a través de Republic Records.

Blake se unió a Annie Mac en BBC Radio 1 enHottest Record in the World para estrenar el primer sencillo del álbum, Say What You Will.

El "single" fue acompañado por el lanzamiento del video musical oficial protagonizado por Finneas junto a James Blake.

Recién, el artista anunció además sus fechas de la gira 2021 para el otoño.

Producida por Live Nation, la gira de 15 shows comenzará el 16 de septiembre en San Diego en The Observatory North Park, haciendo paradas en The Hollywood Bowl en Los Ángeles, Radio City Music Hall de Nueva York, y más antes de concluir en Atlanta's Tabernacle el 15 de octubre.

Los boletos salen a la venta para el público general a partir del viernes 30 de julio a las 11 d ela mañana (hora local en JamesBlakeMusic.com)

Del sencillo, James expresa en comunicado emitido por Universal Music que, "La canción trata sobre cómo encontrar la paz con quien eres y dónde estás, independientemente de lo bien que otras personas parezcan estar. La comparación realmente es el ladrón de la alegría".

Friends That Break Your Heart, sigue al recientemente lanzado Covers EP.

Se trata de una colección de covers favoritos de Blake, incluida su aclamada versión de Godspeed de Frank Ocean, que generó más de 5 millones de visitas en TikTok.

Este es el primer nuevo álbum de James Blake en tres años. Con Blake llamando a Friends That Break Your Heart un "álbum conceptual".

James trabajó en estrecha colaboración con el artista Miles Johnston para diseñar una portada que reflejara el álbum.

El resultado es una encapsulación visual de las emociones que surgen a lo largo del cuerpo de trabajo.

James Blake Litherland es un cantante, compositor y productor británico. Su álbum debut homónimo, James Blake, fue publicado en el Reino Unido el 7 de febrero de 2011.