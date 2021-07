Se acerca torneo de golf Canacintra

umbo al primer Torneo de Golf Empresarial "Canacintra", los golfistas de la región han respondido de buena manera a la convocatoria y muestran su entusiasmo para participar en el evento que acogerá el histórico campo del Club Campestre Gómez Palacio, el próximo sábado 7 de agosto.

A GO GO

El comité organizador del torneo mantiene el optimismo al acercarse la fecha, ya que los jugadores se siguen apuntando y demostrando su interés por pasar una jornada de deporte y camaradería, con el golf como eje central. Se jugará en la modalidad "A Go Go", con foursomes que deberán ser equilibrados, pues cada uno debe tener, como mínimo, hándicap de 55 goles, sumado entre los cuatro integrantes del equipo, quienes disputarán una ronda de 18 hoyos, lo que hace más equilibrado y ameno el torneo, aunque no deja de ser una competencia.

Aunque la modalidad de juego es "A Go Go", se utilizará el sistema de puntuación Medal Play, con la suma total de los 18 hoyos; en un equipo no podrán jugar dos o más golfistas de categorías Campeonato o AA. La salida será a las 8:05 horas, por escopetazo y el código de vestimenta implica lucir playera tipo Polo con cuello, además de pantalón o short de vestir, priorizando el ritmo del juego y para ello se dispondrá también de círculos alrededor de los hoyos, la bola que sea colocada adentro de esos círculos, serán contadas como buenas para dar mayor agilidad al juego.

Las inscripciones siguen disponibles con el pro de golf del Campestre Gómez Palacio y se entregará un kit de bienvenida a cada participante.