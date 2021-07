En el olvido, mobiliario y equipo para el centro comunita La Cueva en Francisco I. Madero

Regidores de Francisco I. Madero resaltaron que el Centro Comunitario para los Jóvenes denominado La Cueva, cuya inversión se dijo que fue de 4.7 millones de pesos, es uno de los varios proyectos inconclusos, pues no cuenta con el mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento.

Manifestaron que en los recorridos que ellos han realizado por las obras que se ejecutaron el año pasado con recursos del Fondo de Infraestructura Social, han detectado que están incompletas, entre ellas dicho centro, el cual se localiza en la colonia Ampliación Las Vegas.

Expusieron que incluso en una reunión se le preguntó al alcalde Jonathan Ávalos sobre dicho centro y él reconoció que se le "pasó" contemplar el mobiliario, pero que la obra ahí estaba.

Cabe resaltar que aún y que le faltan "detalles", en enero de este año se realizó un evento de inauguración que encabezaron el alcalde Jonathan Ávalos y delegado del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado.

En la presentación del proyecto se dijo que La Cueva se utilizaría para impartir talleres de cultura, contaría con un área para la práctica de deporte, gimnasio y auditorio, además de una explanada con un foro de expresiones artísticas; sin embargo, no se tienen lo mínimo necesario para realizar dichas actividades.

"Cuando se propusieron las obras, los planos y proyectos eran buenos, pero cuando se ejecutaron no han sido funcionales para la comunidad, como es el caso del Centro Comunitario para los jóvenes La Cueva, pues no se cuenta con el mobiliario necesario y algunas áreas no están terminadas".

A principios de julio se realizó una la reunión donde se aprobó por mayoría el paquete de obras para este año con una inversión de 18.8 millones de pesos, donde se contempla la rehabilitación de La Cueva.