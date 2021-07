Claudia Ramírez arremete contra la Consulta Popular

Celticolake

Hoy, 8:12 am

publicado por: Jorge Zapata

Señales mas claras del populismo, impunidad, tercermundismo del gobierno y del país no puede haber mas. Por un la do el gobierno del KKS y su 4TaPutrefacción no actúa conforme a la ley, en cuya actuación deberia de presentar elementos y pruebas para un proceso Legal y por otro lado la panda de ciudadanos acarreados, porristas, serviles y abnegados que se prestan a esta ridícula farsa. Como en u circo romano de hce 3000 años, la gente decide si muere o no el sujeto o si e aplica o no la ley. Es tan clara la cobardía del gobierno que se esconde detrás de los ciudadanos. Culquiera en el pais que haya cometido un delito, si hay pruebas debería juzgarse y si es culpable que se pudra en la cárcel, pero el KKS aprovecha la ignorancia, es tupidez y frustración de la gente para sus pen

