Elementos de Tránsito y Vialidad detienen a 25 personas en Alcoholímetro de Gómez Palacio

AMM123

Hoy, 8:30 am

publicado por: JESUS MENA

Detienen a muchos más! pero por "cooperar" Con su respectivo moche voluntario, son ansueltos de toda culpa. ¿Voluntariooo? Si los Señores agentes bien que saben para hacer de un operativo util y necesario, convertirlo en un negocio recaudador para su bolsillo personal y del agente en cargo que es el que se lleva la mayor tajada, solo observa como caé el dinero a su bolsillo, así es mi México lindo y corrupto. Eso no me lo platican lo he visto cuando paso por el lugar y desde antes de llegarva los puntos del operativo, ya los estan pescando y llevando a lo obscurito para que entreguen el dinero "Voluntariamente" que ya hasta tarifa ponen.

