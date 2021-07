El piloto de 14 años Hugo Millán muere en accidente en el Circuito MotorLand

El español Hugo Millán fue atropellado después de caer en medio de la pista en la segunda vuelta de la carrera de la Copa Talento Europeo en el Circuito MotorLand Aragón.

Los organizadores explicaron que aunque algunos motociclistas lograron esquivar a Millán mientras el adolescente trataba de ponerse de pie y retirarse de la pista a la salida de una curva, el polaco Oleg Pawelec lo impactó de frente.

Millán, que había iniciado la carrera en la segunda posición, se quedó tendido inmóvil al tiempo que otros pilotos pasaban. Había evitado una caída un par de curvas antes pero finalmente perdió el control y cayó mientras ocupaba el segundo lugar.

Pawelec, con el número cinco en su motocicleta, no sufrió lesiones graves y salió de la pista por sus propios medios.

Millán recibió atención médica durante varios minutos antes de ser trasladado al hospital del circuito en una ambulancia. Luego fue llevado a otro hospital en helicóptero.

“Nos entristece profundamente informar que Hugo Millán falleció a causa de sus lesiones luego de un choque en la carrera HETC”, indicaron los organizadores de la competencia, FIM CEV Repsol, en Twitter.

We are deeply saddened to report that Hugo Millán succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.

We send all our love and support to his family, team and loved ones.

We will miss you Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ