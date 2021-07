Daniela Berriel ya no procederá con demanda de abuso sexual por falta de fondos para pagar abogados

Este fin de semana la actriz y modelo Daniela Barriel informó mediante un video en sus redes sociales que no continuará con el proceso legal en contra de Eduardo Ojeda por abuso sexual debido a que ya no tiene fondos para pagar abogados.

De acuerdo a su testimonio, el despacho Olea & Olea trabajada 'pro bono' en su caso, es decir, de manera gratuita sin cobrar honorarios de su cliente, sin embargo, hace poco le notificaron a Berriel que no podrán continuar trabajando bajo esa modalidad.

Además, reveló que no continuaría la justa legal porque las leyes no son 'justas', existe corrupción en el sistema y ella temía por su seguridad tras haber alzado la voz.

"La segunda es: no me siento segura, y para mí lo más importante es la seguridad. (...) Y la tercera: es bastante frustrante y es una camino de bastantes decepciones luchar contra un gobierno, un gobierno donde hay impunidad, hay corrupción, donde es más importante el dinero, y si tu agresor tiene un nivel económico y político importante, no vas a conseguir justicia", declaró.

“No me arrepiento de haber alzado la voz. Me siento bastante orgullosa como mexicana, me siento orgullosa como mujer y como sobreviviente de haber denunciado y de haber alzado la voz, porque eso es lo correcto, porque yo me quito todas las culpas. Y si algo le pasa algo a alguna mujer, malo, en manos de Eduardo, ya no es mi culpa, será la culpa de las autoridades y del gobierno que lo dejó en libertad", agregó.

Cabe recordar que el pasado 8 de marzo Eduardo Ojeda fue detenido, sin embargo fue puesto en libertad a los dos días ya que la actriz no mantubo pruebas genéticas que indicaran un abuso sexual.