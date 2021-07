Critican aspecto físico de Camila Cabello durante presentación

Este fin de semana Camila Cabello y Shawn Mendes viajaron a la ciudad de Nueva York para asistir al 'talk show' The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Después de finalizar su segmento, la pareja 'del momento' salió a las calles a disfrutar de música y tragos en diferentes bares de la ciudad.

Por medio de TikTok se volvió viral un video donde aparece Camila cantando a sus fans en un entallado vestido amarillo y zapatillas del mismo color.

Rápidamente el material atrajo la atención de miles de internautas, quienes generaron un debate por el aspecto físico de la cantante.

"¿Qué le pasó?", "Subió muchísimo de peso", "No parece ella", "Luce como Kim Kardashian embarazada", "No me gusta como se ve", fueron algunos de los comentarios negativos que hicieron en el post.

Rápidamente fans y mujeres salieron en su defensa al asegurar que se su cuerpo no debería ser un tema de conversación en redes sociales.