A la carta con Nuño

Yo sé que usted ha escuchado el “chancla que se tira, no se vuelve a levantar”, pero le quise dar otra oportunidad a Greta. Por si no leyó la columna anterior, la semana pasadame vine para Greta con la actitud más devoradora y sofisticada queme cargo y ¡oooh, sorpresa!, al entrar al porche del local no me supieron decir si había servicio o no; pero volví. Cae más pronto un gordo que una hoja de lechuga al piso. Además, me encontraba tan cerca que hasta llegué a pie. Últimamente me aficioné a la foto análoga y estaba duro y dale mezclando químicos y revelando rollos.Mientras lo hacía, me dije “es de sabios perdonar y mi panza ya cruje”. Así que estas son mis impresiones gustativas. Lea e imagíneselas.

A diferencia de otros restaurantes a los que últimamente he ido, aquí se tardaron en recibirme con el servicio de bienvenida a pesar de que éramos solo tresmesas. Fíjese, hasta pensé “que sea cualquier cosa, una piedra me como ahorita”. No me gusta ser quejumbroso, pero estoy convencido de que el totopo y la salsa es como el agua, no se le niegan a nadie. Al final trajeron un trozo de pan. Eso sí, tenía buen sabor. Piense en una rebanada más grande que las de Bimbo, pero suave y salada. Además, estaba dorado con mantequilla y en la orilla se podían saborear aceitunas negras y albahaca. Y como pincelando el plato, una embarrada de mantequilla. Me callaron el pensamiento con esta entrada porque la boca no, devoré con gusto todo. Tal vez si pusieran otra rebanadita más no me enojo.

Todo el lugar, muy chic, con sus acabados enmadera y bien iluminado, fresco como congelador de las nieves del supermercado, pero una lavadita al tapiz de las sillas les caería de perlas. Ese detalle sobresalta con el ambiente que tienen el restaurante y la buena selección musical.

Para la entrada, un platome llamó la atención y lo nombran como ceviche y taco. Su descripción en la carta es de tacos de chicharrón acompañados de ceviche en salsa roja. ¿Prensado y pescado? Y recordé el taco de pulpo con chicharrón del MAIA; pero ¿a qué supo? Lo que traen es un plato hondo, blanco, donde ves dos tacos dorados, como una quesadilla chilanga, y encima de ellos unos cubos de pescado en una mezcla de salsa roja, cebollamorada y cilantro. La presentación te atrapa de solo verla, así que lo primero que hice fue probar el taco. Y algome sorprendió: el sabor del prensado era sutil, no penetrante como a veces pasa con los que son de mala calidad. Luego probé el ceviche y la salsa tenía un picor sabroso, no rayaba en lo incomible; pero aquí apareció el detalle y fue la acidez del limón. Separados, tanto el taco como el ceviche eran geniales, muy sabrosos, pero la acidez ocultaba el sabor del prensado. Creo que mi resistencia a saborear este plato se debe a que no le pongo limón al chicharrón; al revés, busco más salsa. Aun así, lo que me prepararonme lo acabé porque traíamucha hambre, ya que seme había olvidado desayunar. Si usted tiene el mismo apetito que yo, el plato no es para compartir. ¿El costo? 160 pesos.

Además de las pastas y los tiraditos que en varios restaurantes locales se pusieron de moda, vi que la carta tenía un plato de temporada: pollo rostizado. Antes de seguir, déjeme darle un consejo. Cuando vaya a un restaurante pregunte si tienen algo de temporada, ahí se dará cuenta de si los de cocina son chuchos cuereros en las ollas y los fogones. Bueno, los ingredientes de este pollo, según lo que leí, eran ejotes, duraznos, queso, champiñones, puré de ciruela ymiso. La descripción del plato está de programa de cocina en Netflix y el precio, bueno, 300 pesos por un pollo; hicieron queme entrara la curiosidad de la buena, ya que por ese costo en otro local puedo pedir un corte de carne. Comenzaba en mí la punzada y el sexto sentido que tenemos todos los glotones cuando estamos ante algo que puede ser fascinante o un fiasco.Mire, perdoné el que se hayan tardado en traerme el plato; es más, el incidente de la acidez lo olvidé porque lo que prepararon fue una cosa que usted mismo debe probar, en serio. Personalmente el chef me trajo un plato conmedio pollo y una ollita de cobre con una salsa morada. El crocante de la piel del ave era único, porque no la sentías blanda como comúnmente la tienen los pollos rostizados. No sé cómo carajos la hicieron. Además, la carne estaba salada en su punto justo. Los ejotes verdes, blanqueados y firmes; los duraznos, cortados en cuartos repartidos en el plato. Lo que hacía de otro mundo a esta preparación era el queso espolvoreado en todas las verduras; pero ¡la salsa!, la mezcla de ciruela con chile de árbol y pasta de miso era única, así que mojar la carne en ella y saborear las verduras fue algo inesperado. Le recomiendo que lo pida en el restaurante, la experiencia vale la pena.

Para cerrar pedí una pavlova muy clásica, sencilla, rica y barata. Piense en merengue bien cocido, dorado y quebrado demanera irregular. Ahora déjelo caer en un plato hondo y póngale encima cremamontada fría, moras, manzana y fresa. Los 90 pesos que costó los disfruté. Además, tuvieron el detalle de traerme a probar una berlinesa con plátano. No me gustó y se los dije. Es bueno que busquen la opinión de los clientes sobre la comida que quieren servir.

Le confieso algo, antes nome gustaba Greta. Ahora está entre mi top 5 en La Laguna. Cambiaron para bien su cocina y aunque algunos de sus platos creo que son pequeños parami apetito, hay de todo en la viña de los glotones y sé que amucha gente le encanta venir. A lo mejor con otras 5 veces más que coma aquí seme cambia el ánimo. Y, claro, sime invitan, mejor.

Esta semana no hay recomendaciones de comidas pecadoras. Estuve malito y por eso no me lancé a buscar algo interesante. Para la próxima lo tendrá; pero sí le advierto algo: en Los Farolitos cocinan excelente, muchos lo hemos saboreado, pero evite ir los miércoles de 2x1 en Los Viñedos. Los pedidos los sobrepasan. Lo sé porque estuve 50 minutos esperando y miraba cómo les faltaban manos. Igual una ayudadita extra no les caería mal porque lo tragón y el gusto por esos tacos no se me va a quitar.