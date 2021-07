Retos a los que México se enfrenta ante el regreso a clases

Roselyn Lemus-Martin, bióloga molecular de la Universidad de Oxford, señaló que México no está preparado para el regreso a clases. La infraestructura de los salones de clases no garantiza la ventilación adecuada que se requiere para hacer frente a la transmisiblidad del COVID-19, sobre todo a las variantes emergentes como Delta.

Expuso que si bien algunas otras regiones del mundo han reactivado las actividades académicas, en el caso de nuestro país las circunstancias son distintas. Un claro ejemplo tiene que ver con los contagios registrados, entre los estudiantes, en el regreso a clases presenciales, ocurrido el mes pasado. Por ello destacó que las instalaciones y servicios de las aulas mexicanas deben modificarse, en la búsqueda de optimizar la ventilación.

En la actualidad, la evidencia científica ha demostrado que los aerosoles -las pequeñas gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar- son una de las fuentes de contagio principales.

COVID-19: LA PANDEMIA DE LOS NO VACUNADOS

En su cuenta de Twitter, Lemus-Martin compartió que junto con otro grupo de científicos, concibe a la pandemia del coronavirus como “la pandemia de los no vacunados”. Esto debido a que los nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos registrados corresponden a la población que aún no recibe los inóculos o que decidió no vacunarse.

“Como lo he mencionado en mis últimas entrevistas, la mayoría de los nuevos casos y muertes son en no vacunados y muchos científicos ya le llamamos “la pandemia de los no vacunados, ¿Ustedes todavía tienen dudas sobre vacunarse? Si es así, por favor envíenme mensaje”.

La experta añadió que el surgimiento de Delta, la variante con mayor predominio en la actualidad, ataca -en su mayoría- a jóvenes. También expresó que esta variante afecta más a las niñas y los niños, en comparación con la mutación convencional del SARS-CoV-2, pues han manifestado algunos de los síntomas de la enfermedad.

En este contexto, la bióloga molecular dijo que la tercera ola ha impactado a los más jóvenes, que son quienes se trasladan con mayor asiduidad en el transporte público, realizan más actividades de esparcimiento, o que se reúnen con un mayor número de personas, al asistir a reuniones y fiestas.

Es por ello que destacó la necesidad de acelerar los planes de vacunación, en donde deben incluirse estos sectores de la población.

De acuerdo con la investigadora de Oxford, la variante Delta ha demostrado ser mucho más contagiosa que sus hómologas -otras de las variantes del coronavirus-, sin embargo, aún no se comprueba que produzca una infección más severa.