Hole in One de Felipe Ríos en La Rosita

l sábado al mediodía, se registró en el Campestre Torreón, otro Hole in One, la mayor hazaña para un golfista, sobre todo en el plano amateur.

El honor del tiro perfecto le correspondió a Felipe Ríos, quien lo hizo al filo de las 12:00 horas en el hoyo 15, para lo cual utilizó un fierro del número 9, para que la bola recorriera la distancia de 149 yardas desde el tee de salida.

Como testigos presencial del hoyo en uno, tuvo a sus compañeros de jugada, Marcelo Obeso, Luis Enrique Hernández y Rafael Delgado, quienes lo felicitaron efusivamente, para luego iniciar el gran festejo.

Y es que hace apenas una semana, el espigado zurdo jovencito, Mauricio López Dueñes, también embocó la pelota de un solo golpe en un par 3, aunque el jugador de la categoría Campeonato lo hizo en el hoyo 4.

A lo largo del 2021, el campo de La Rosita, que se alista para recibir futuros torneos como el A Go Go MX, la Copa Imagen Laguna, el Lorena Ochoa y su tradicional Torneo Anual en octubre, ha sido fiel testigo de varios hole in one.