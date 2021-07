Sigo siendo la Trevi del Doctor Psiquiatra: Gloria Trevi

Gloria Trevi ha celebrado el éxito de su música y las satisfacciones que le han dado sus hijos; pero del otro lado de la balanza la vida le ha puesto "unas tremendas arrastradas"; sin embargo, hoy en día se mantiene entera, con los pies en la tierra y lista para seguir haciendo sus locuras porque "pase lo que pase sigo siendo la Trevi del Doctor Psiquiatra".

Con motivo de la salida de su sencillo Nos volvimos locos, en el que colabora con el boricua Guaynaa, Gloria habló vía Zoom con varios medios nacionales, entre ellos El Siglo de Torreón, de esta rola, con la que reafirma que "es sano volverte loco de vez en cuando".

"Es sano ser tú mismo, es lindo amar sin importar lo que digan los demás. Esta melodía es una especie de exorcismo al apocalipsis que hemos vivido desde hace más de un año, y con esta canción traemos el coqueteo, el amor, las buenas vibras, los amigos, la familia, los seres queridos, todo lo que nos ha hecho muchísima falta.

"No he perdido la cabeza en el sentido de que me crea superior porque la vida me ha metido tremendas arrastradas, y eso me tiene con los pies en la tierra; por esas mismas arrastradas me he levantado y he sabido tener dignidad, lo que no evita que me divierta y que viva mucho más plena cada minuto", dijo la artista.

Luciendo una blusa de color rosa y muchos collares, la regiomontana manifestó que aprendió bastante del intérprete de Rebota, con quien convivió durante la grabación del video de Nos volvimos locos.

"Me encanta que me pregunten qué aprendí de los artistas nuevos, porque luego la gente piensa que más bien ellos aprenden de los que nos dicen artistas consagrados. Siempre tienes mucho que aprender y hay que estar superabiertos a las nuevas tendencias, y si uno suma la experiencia con lo reciente, es cuando salen cosas mágicas y especiales.

"Con Guaynaa todo se dio muy padre. Yo compuse la rola con Leonel García y Marcela de la Garza, hicimos una bohemia y ahí salió, pero yo sentí que era mejor cantarla con alguien. Un día escuché la canción Cumbia a la gente y ahí él dice 'conocí una señora en la ciudad de Monterrey', entonces dije 'yo soy de Monterrey, yo soy esa señora'; total, lo busqué y aceptó cantar conmigo", relató.

A pregunta expresa de El Siglo de Torreón, Gloria reveló si hay una conexión entre Nos volvimos locos y su primer éxito, Doctor Psiquiatra.

"Al momento de estar haciendo la canción no lo pensé así porque la historia empieza más como un coqueteo, algo muy diferente a la de Doctor Psiquiatra, que es más como rebelde, pero sí la siento que me da licencia otra vez de poder hacer lo que se me pegue la gana, como subirme a una mesa, tirarme al suelo o romperme la ropa".

Con una sonrisa de oreja a oreja, la intérprete de éxitos como Vestida de azúcar y El recuento de los daños anunció que Nos volvimos locos forma parte de su nueva producción discográfica, sin fecha de salida aún, pero lo que sí anticipó es que será el motivo de un siguiente tour que por supuesto traería a Torreón.

"Este tema es la punta del iceberg del siguiente álbum; antes de que termine el año lanzaré otros dos temas y en 2022 saco el disco completo. La gira empieza el 20 de enero en el Auditorio Nacional; no les voy a decir por ahora cómo se llamará. Me entusiasma reencontrarme con mi público en vivo".

Gloria aprovechó la charla para hablar de su bioserie, misma que prepara de la mano de Carla Estrada. Aclaró que el proyecto no busca generar "escándalo", ya que abordará varias etapas de su vida, desde su niñez hasta la actualidad.

"Mi serie no habla de un periodo de escándalo, habla de mi vida. Creo que mi historia es la primera vez que la voy a contar yo. Lo más importante no es el periodo de escándalo porque lo han contado de muchas maneras, y apenas lo voy a contar yo. El levantarme, esa es la historia, para mí, más importante para compartir con la gente", detalló.

Trevi dejó en claro que no está en contra de la llamada generación de cristal, la cual ha marcado la "cultura de la cancelación", ya que opinó que es necesario aprender, a través de la tolerancia, a respetar las distintas opiniones.

"La generación de cristal le va a dar una sorpresa a la sociedad porque es una generación que ha crecido con esta pandemia y que no tuvo graduación. Les hemos entregado un mundo en crisis. Tiene todo el derecho de quebrarse, de ofenderse por muchas cosas, aunque sí creo que cosas como lo que se dijo de Pepe Le Pew son una exageración", recalcó.