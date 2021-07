Apapachos para la piel y para el alma

¿Dónde está ese momento único de tu día, donde puedes apapacharte? Es una pregunta que, desafortuna-damente, muchas mujeres no pueden contestar positivamente, pues no cuentan con él. En la velocidad del día a día, el cuidado personal se olvida, pues hay cientos de tareas que hacer y compromisos por cumplir.

Elena Piña, especialista en limpieza orgánica, se dio cuenta de que no contaba con un momento para ella, por lo que decidió encontrar una solución, que llegó de la mano de Piña Natural Orgánico.

"Cuando me convierto en mamá por segunda ocasión, le di una pausa a mi vida laboral. Estando en casa, empecé a tener esta visión, comencé a crear productos para mi bebé recién nacida, que no tuvieran quími-cos, que fueran naturales y amigables con su piel, pero siempre pensando en ella… Ahí fue donde me di cuenta… ¿y yo? ¿dónde está el autocuidado?".

El autocuidado es igual al amor propio, porque aceptarse a sí mismo es amarse. Y todo debe empezar desde conocer el tipo de piel que se tiene.

"Lo básico para conocer el tipo de piel es que las grasas son las que tienen un brillo excesivo, con apari-ción de puntos negros, sudor en grandes cantidades. En una piel seca, las marcas de expresión se van no-tando más, presenta "absorción" de productos como maquillaje o crema. Las pieles mixtas son las más comunes en La Laguna, pues sudamos mucho y la aparición de acné se da en la zona 'T', pero las mejillas necesitan hidratación".

LA HERBOLARIA: UNA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

Los ingredientes que Elena emplea para la fabricación de sus productos incluyen aceites y mantecas orgánicas. Por ejemplo la manteca de karité o de cacao, así como la hierbas mexicanas con el romero, la lavanda, la yerbabuena y plantas propias de La Laguna, como la conocida popularmente como 'sangre de grado', con la cual se elabora un champú que es útil para quitar infecciones o bacterias del cuero cabelludo.

"Cuando viví en Veracruz, me di cuenta de que tienen una conexión más natural, como usar el romero para infusiones, tónicos, jabones, lo que nos ayuda a integrar productos naturales como cuidado preventivo, una alternativa para el cuidado personal diario que además tiene la ventaja de que nos ayudará a ahorrar".

UN RITUAL DE AMOR PROPIO

Para Elena, una rutina muy corta con pocos productos es suficiente, porque conforme se vayan detectando los cambios positivos en la piel, cada quien decidirá si aumenta la duración de su rutina de belleza y poco a poco podrá incluir una mayor cantidad de productos.

"Las rutinas básicas son las de limpieza, hay que comenzar con ellas y luego ir agregando un poco más de todo. Para armar tu kit lo primero que necesitas es un jabón. Lavarse la cara dos veces al día, por la mañana y por la tarde es muy importante, sobre todo para los laguneros que se ven expuestos a tremendos terregales".

"El segundo producto sería un tónico facial, que sirve para la hidratación, se elegirá dependiendo del tipo de piel y con la herbolaria a elección, desde rosas hasta tepezcohuite, tenemos gran variedad para todos los gustos".

"El tercer paso sería agregar un serum o una crema, que también dependerá del tipo de piel. Para quienes tienen piel seca o piel mixta, lo recomendable es una crema y para las pieles más grasas, el serum es lo más adecuado".