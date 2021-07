'Al aire', esperanza de regresar a clases híbridas en escuelas de educación superior en La Laguna de Durango

Las esperanzas para las escuelas de educación superior de La Laguna de Durango de regresar a las aulas bajo un modelo híbrido en el mes de agosto están "en el aire", tras el anuncio que hizo la Secretaría de Salud federal de que la entidad, junto con 14 más, pasarían a color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico del 26 de julio al 8 de agosto.

El presidente de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior en La Laguna (Cieslag), Israel Castro Muñoz, informó que los diferentes planteles, tanto públicos como privados, estaban muy esperanzados de poder regresar a las aulas bajo un estricto protocolo y bajo el modelo semipresencial, el cual desconocen si se pudiera aplicar en el próximo semestre. "Estábamos en semáforo verde, donde las condiciones eran un poquito más relajadas. Sabemos que viene una tercera ola o ya estamos viviéndola. Sabemos que el número de contagiados ha aumentado. Vamos o no a regresar, creo que todavía está en el aire, estábamos muy esperanzados la mayoría de los planteles de regresar bajo una modalidad híbrida", declaró.

En el caso de Durango, recordó que todos los planteles de educación superior terminaron actividades 100 por ciento en línea, mientras que en Coahuila algunos planteles estuvieron bajo la modalidad híbrida.

De no regresar a las aulas, serían para el mes de diciembre cuatro semestres a distancia, condición que reconoció complica la formación sobre todo en las ingenierías, que requieren de mucha práctica.

"Es difícil, llevamos más de un año, en diciembre estaríamos casi cumpliendo cuatro semestres, no es fácil para una ingeniería, no es fácil para aquellas disciplinas donde la práctica es esencial, no por demeritar otras áreas del conocimiento como las de humanidades, que también es complicado. Lo principal es salvaguardar la salud de nuestros alumnos y nuestros docentes", dijo el presidente del Cieslag, quien adelantó que para el mes de agosto se tiene preparada la ceremonia de fin de semestre, la cual se llevará a cabo a distancia.

En el caso del Tecnológico de Lerdo, del cual es director, dijo que estarían regresando a clases el 23 de agosto, y otros tendrán otra fecha de acuerdo a cada modalidad.