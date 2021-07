Delegación Olímpica Mexicana sin casos de COVID-19

La Delegación Mexicana no ha presentado hasta el momento ningún caso de doping, como tampoco de coronavirus, gracias al trabajo planificado que se hizo desde meses atrás y al profesionalismo de los encargados de la salud del representativo nacional que encuentra en Tokio para participar en los Juegos Olímpicos.

La doctora Viridiana Silva Quiroz, titular del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte en el Comité Olímpico Mexicano y el doctor Daniel Hernández Hernández, funcionario COVID para el equipo tricolor, informaron en conferencia de prensa sobre el estado que guarda la salud de los atletas después de que el pasado 8 del presente mes iniciara el traslado a la sede olímpica.

En lo referente a las consultas realizadas en la clínica interna, hasta el momento se han realizado entre 70 y 80 consultas por diversas causas, tales como masajes, chequeos, consultas nutricionales, “como también hemos estado vigilantes sobre los análisis antidopaje, que conforme van avanzando las competencias se irán incrementando las visitas a nuestro edificio sede, de los visitadores de la Agencia Mundial Antidopaje para llevarlos a cabo tanto dentro como fuera de competencia.

Hemos recomendado a todos los atletas que se encuentren siempre localizables, ya que de no estar en sus cuartos, o se vayan a entrenar y no avisan fueron a entrenar y resulta que tampoco, ese tipo de ausencia podrían penalizarse como dopaje, solamente por no estar en su cama", dijo Viridiana Silva.

Por su parte, el doctor Daniel Hernández mencionó que hace aproximadamente tres meses que se ha dedicado a atender atletas y todo el personal que se trasladaría a Tokio. Desde la aparición del COVID-19 y con los lineamientos sanitarios implementados por el COI, el Sector Salud y Gobierno de Japón, se acordó que todo participante debería de cumplir con mínimo dos exámenes PCR antes de viajar y uno más en el aeropuerto de Narita antes de entrar a Japón.

En principio, fueron solamente pláticas y lecturas, pero posteriormente ya tenían que dirigirse a realizar dos exámenes, uno a las 96 horas y el otro, a las 72 horas al Laboratorio de Médica Sur, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano, además de solicitar el certificado original con los resultados y que no fueran positivos, para entrar a Japón.

"Hoy en Tokio, también debemos de entregar nuestro examen, que consistía en expulsar saliva hacia un recipiente, así como reportar diario su estado de salud, y temperatura corporal, también diario, o de lo contrario, las autoridades se verán obligados a deportar a quién no cumpla, durante toda su estancia".