Apicultores de La Laguna de Durango, en alerta para atender llamados de recuperación de panales

Una llamada en promedio o incluso hasta tres, son las que recibe productores del Sistema Producto Apícola en la región Lagunera, para el rescate de panales de abejas, actividad que aseguran que el Cuerpo de Bomberos tanto de Gómez Palacio como de Lerdo están preparados para hacer pero que no llevan a cabo.

María Guadalupe García Rosas, presidenta del Sistema, comentó que las llamadas se siguen canalizando a los productores por parte de los bomberos de ambas ciudades, cuando los elementos ya recibieron por parte de ellos, la capacitación necesaria para llevar a cabo el trabajo, a fin de proteger a las abejas.

“Todos los reportes que me pasan son de personas que se contactaron primero con el cuerpo de bomberos, ahora hay que aclarar que los bomberos tanto de Gómez Palacio como de Lerdo se les dio capacitación por parte de nosotros los apicultores para que ellos mismos hicieran el rescate y no las mataran. Luego los mismas personas nos dice es que me pasaron el número de ustedes porque ellos los matan, ellos ya tienen el conocimiento para hacer el rescate. No lo están haciendo”, comentó García Rosas.

La presidenta del Sistema, reconoció que no todos los panales se pueden rescatar debido a su ubicación, por lo que optan por otras técnicas para ahuyentarlas, sobre todo cuando se trata de espacios públicos como escuelas.