Majo Aguilar no teme a las comparaciones con su prima Ángela

María José Aguilar, mejor conocida como "Majo", se confiesa y menciona que la música siempre estuvo latente en ella y experimentó en diferentes géneros, "uno trae cosas en la cabeza y una solita se complica".

Al meterse de lleno a la música vernácula con sus sencillos "No voy a llorar" y su reciente material, "Me vale", sabía que las comparaciones con su prima Ángela Aguilar serían inevitables.

"No hago ranchero sólo porque mi familia lo hace. No me voy a limitar al mariachi, ya no me voy a poner más frenos. Cuando se hace de manera honesta y con amor, va a gustar al público", dice la intérprete.

De Ángela, se sabe que su padre Pepe Aguilar está muy al pendiente en el manejo de su carrera, para Majo las cosas son muy diferentes con su progenitor, Antonio Aguilar Jr. "Mi padre me deja hacer mi carrera de la manera libre, pero siempre está para mí a la hora de alguna duda. Y el más grande consejo, me dice, si voy a hacer algo, hay que hacerlo con amor".

Si es un arma de doble filo esta independencia musical, Majo menciona con madurez: "Es mi carrera, mi responsabilidad. Si pasa algo es mi fracaso. Pero si es mi éxito es muy mi triunfo y me gusta, es algo muy mío. Ángela ya lleva muchos años, yo apenas empiezo", explica la cantante.