¿Cómo le fue al gimnasta mexicano Daniel Corral en el inicio de la gimnasia artística en Tokio 2020?

Con gran esfuerzo, Daniel Corral enfrentó la clasificación general de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, terminando en el sitio 40.

Además, el atleta mexicano se ubicó en el lugar 55 en la prueba de piso , 43 en anillos, en barras paralelas cerró en el 44 y en la barra fija ocupó el puesto 45.

Tras sus resultados, Corral compartió un mensaje en sus redes sociales expresando su sentir al estar nuevamente en la competición deportiva más grande e importante del mundo.

“Estoy sumamente orgulloso y feliz de haber vivido mis terceros juegos jamás imaginé que a mis 31 años de edad estaría haciendo gimnasia pero había algo dentro de mí que tenía que sanar y reparar, esa fue la razón principal de emprender nuevamente este viaje después de estar dos años retirado. Y el día de hoy, por fin siento ese alivio y esa liberación que tanto anhelaba para poder descansar. Me siento muy afortunado de poder hacer mi último All Around de mi vida justamente en el lugar donde siempre quise: en unos juegos olímpicos! Gracias a todos por su apoyo, por sus mensajes, por desvelarse para verme competir y por acompañarme y vivir conmigo esta experiencia tan importante para mi. ¡Esto todavía no termina!”, escribió en Instagram.

Daniel Corral no tuvo la mejor participación por quedar fuera de las finales por aparato, sin embargo, todavía podría calificar a la final del All Around.

