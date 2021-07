Recortes impactan a obras carreteras

Los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación impactaron en obras carreteras que se tenían proyectadas en el estado de Durango, de las cuales solo una se aprobó para este 2021. Fue desechada la única obra que se contemplaba para el municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, se presentaron un total de 25 proyectos de obras carreteras para la entidad, de las cuales solo una fue aprobada por la Federación.

En la cartera de proyectos carreteros con registro en la Unidad de Inversión se encontraban los siguientes: Santo Domingo-Piedra Rajada, Peñón Blanco-San Juan del Río, Buenos Aires-El Tarahumar, Los Altares-Otáez, continuación del Corredor del Desierto de Cuencamé a Simón Bolívar-San Juan de Guadalupe y el de Gómez Palacio-Tlahualilo, por mencionar algunos.

El único proyecto carretero aprobado fue el que comprende de Los Herrera al municipio de Tamazula; sin embargo, el monto no fue precisado.

El proyecto que no se aprobó y que beneficiaría a los habitantes de la zona rural de Gómez Palacio era la reconstrucción y conservación del camino del municipio hacia Tlahualilo, en el entronque hacia el poblado San Alberto del kilómetro 0+000 al 2+540, según la ficha de información.

Con esta obra se beneficiarían a aproximadamente 2 mil 400 habitantes tanto del ejido San Alberto como del ejido Huitrón, quienes a diario circulan por dicha vialidad ubicada entre los límites con Tlahualilo. La falta de aprobación del recurso fue lo que detuvo la obra.

Al realizar un recorrido por el punto que sería atendido en esta parte de Gómez Palacio, se constató que la vialidad no presenta graves daños en su carpeta asfáltica; sin embargo, sí requiere de señalamientos sobre todo para acceder al camino vecinal que dirige al ejido San Alberto.

Además, la carreta es muy angosta y solo es de dos carriles, uno de ida y otro de regreso; por dicha vía a diario circulan unidades de transporte urbano, de carga pesada y particulares, con una velocidad considerable.

PIDEN OTROS SERVICIOS

Sin embargo, para los habitantes del ejido San Alberto, quienes serían los beneficiados con dicha obra que se llevaría a cabo con recursos federales, dicen que en verdad lo que les afecta es la falta de agua potable.

Dulce Milagros es una joven madre que demanda mayor abastecimiento de agua potable en su localidad. Explica que el agua llega por tandeo, es decir, a cierta hora y ciertos días.

"La echan media hora a una hora y media y luego ya no hay hasta el día siguiente, aunque a veces no la echan", comentó la mujer, quien debe juntar el poco líquido que sale por las llaves para poder cubrir sus necesidades básicas como bañarse, lavar, cocinar y beber.

Denuncia que ha habido ocasiones en esta temporada de calor que no han tenido agua hasta por tres días, por lo que se han visto obligados a traerla desde otros puntos de la ciudad.

"No nos dice nada la autoridad… el cobro es puntual y por eso muchos reniegan de que no quieren pagar si no hay agua", comentó Adán, quien explicó que son 50 pesos los que deben pagar por el servicio.

La situación para ellos es preocupante sobre todo en esta temporada de calor.

Sin recursos

Proyectos no aprobados: *Tramo Santo Domingo-Piedra Rajada. *Peñón Blanco-San Juan del Río. *Buenos Aires-El Tarahumar. *Los Altares-Otáez. *Continuación del Corredor del Desierto de Cuencamé a Simón Bolívar San Juan de Guadalupe.