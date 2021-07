INICIAN CON TODO

n 0-1 (Minuto 21) Orrantia cede en los linderos del área a Otero, para que el colombiano amague con disparar y se corte hacia el centro y saque zurdazo inalcanzable para el arquero necaxista. n 0-2 (Minuto 42) Jugada que comienza Jordan Carrillo por izquierda, manda pase a profundidad a Campos, quien saca centro preciso a la llegada de Ocejo, que fusila de primera a Hernández para aumentar la ventaja. n 0-3 (Minuto 56) Despeje de Acevedo que prolonga Otero con la cabeza, para que Ocejo haga lo mismo y el balón le llegue a Valdés; el chileno ingresa al área y se quita al arquero rival para enviar el balón al fondo de las redes. os Guerreros tuvieron un excelente debut en el Apertura 2021 de la Liga MX. Con una gran demostración futbolística en todas sus líneas, golearon ayer 3-0 en Aguascalientes como visitante a los Rayos del Necaxa. El triunfo albiverde en el Estadio Victoria fue redondo, ya que significó la vuelta a las canchas del uruguayo Brian Lozano, luego de un año ausente tras una grave lesión de tibia y peroné. A pesar del mal estado del campo, los de Almada fueron superiores en todas las líneas a los hidrocálidos, que nunca pudieron meterse al partido y cuando pudieron descontar en el complemento se encontraron con la figura de Carlos Acevedo, que atajó todo balón que iba rumbo a su META. Y es que desde los primeros minutos la escuadra lagunera se plantó con autoridad y tuvo en jaque a los rojiblancos, que no podían salir cómodos con el balón, que regalaron en más de una ocasión. El juvenil Jordan Carrillo fue un dolor de cabeza para los locales, por lo que fue derribado varias veces, en los primeros 15 minutos, provocando incluso una tarjeta amarilla para un rival. Fue a los 11 minutos que llegó la primera aproximación del partido y fue a favor de los Guerreros, por conducto de Gorriarán, pero el disparo de "Nando" se fue por encima del arco. El aviso real previo a la apertura del marcador fue de Beto Ocejo al 20', que de manera incómoda alcanzó a rematar con la testa, pero el arquero Edgar Hernández reaccionó para mandar a tiro de esquina. Un par de minutos después, cayó el primero de los laguneros. El gol obligó a los anfitriones a adelantar líneas, incluso a realizar un movimiento, ya que su técnico Memo Vázquez Jr. no estaba nada conforme con el accionar de su escuadra. PASAN SUSTO El empate cayó por parte de los Rayos, pero el silbante Pérez Durán se percató de una falta sobre el ecuatoriano Torres Caicedo, por lo que de inmediato decretó la infracción y anuló el gol. Al 36', Prieto jaló del gatillo tras el cobro de una falta de Dória que se impactó en la barrera, pero el tiro de "Roni" se fue a un costado. Un minuto después vino la respuesta necaxista, pero el testarazo de González se impactó en el travesaño, ante el inútil lance de Acevedo, que no había llegado al balón. Cuando parecía que los de la Comarca se iban con la mínima ventaja al vestidor, llegó el segundo gol en los botines de Ocejo, que previamente había sido pintado de amarillo. Para el complemento, llegaron más cambios de los Rayos, uno de ellos, el exsantista Alonso Escoboza, buscando darle mayor profundidad al conjunto hidrocálido. Pero apareció Valdés para concretar una jugada de tres toques de los suyos, para poner cifras definitivas, con mucho tiempo por disputar. REAPARECE LOZANO Fue cuando Almada decidió meter al "Huevo", para que tuviera minutos en una maltratada cancha, para que su paisano retomara la confianza necesaria, luego de un año sin jugar un partido oficial. En el minuto 59, el Necaxa pudo descontar, pero una precisa barrida del "Charal" Orrantia impidió el gol del uruguayo Rodrigo Aguirre, que se tardó una fracción de minuto en jalar del gatillo. "Gorri" pudo poner el cuarto para los albiverdes, pero su disparo con etiqueta de gol fue desviado apenas por el arquero Hernández, para que luego se impactara en el poste y terminara abandonando la línea de fondo a tiro de esquina. DESTACA ACEVEDO Fue entonces que los Rayos se fueron con todo al ataque. Pudieron descontar, pero se encontraron con la enorme figura de Acevedo, que primero evitó el gol de cabeza del charrúa Aguirre y en el contarremate, un zurdazo de Salas, que no se explicaba cómo el balón no había entrado. Hubo más cambios por parte de Almada, con el ingreso de Jeraldino, Games, "Pikiña" Ibargüen y el "Chato" Ávila, haciendo uso del reglamento, para darle rotación y descanso a sus jugadores. No hubo tiempo para más y Santos Laguna se quedó con los tres puntos. Tendrán más de una semana para preparar la reedición de la final de la campaña pasada ante el Cruz Azul, en lo que será su reencuentro con sus seguidores en el Corona, tras el subcampeonato del Guardianes 2021. 6 DISPAROS a gol tuvieron los Guerreros, mientras que Necaxa tiró cuatro veces a portería. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste