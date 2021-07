Winehouse, última integrante del

El día 23 de julio del año 2011 la cantante Amy Winehouse murió en su cama a la corta edad de 27 años.

La fecha es recordada por fanáticos y amantes de la música como el día en que una potente y refrescante voz se apagó, sin embargo, para desgracia de sus seguidores, no resultó una noticia sorprendente.

Tras varios días ingiriendo alcohol sin parar, la cantante, originaria de Reino Unido, fue encontrada por su guardaespaldas, quien, tras intentar despertarla por segunda vez en el día, se dio cuenta de que ya no contaba con signos vitales, poco después de las 3 de la tarde.

Con dos botellas de vodka vacías en el suelo en la habitación, y el quíntuple del alcohol permitido en la sangre para manejar, la causa de muerte fue "intoxicación por sustancias nocivas".

SU ÚLTIMA NOCHE

Un día antes de fallecer, Amy Jade Winehouse estuvo bebiendo, acompañando el momento con música y, más tarde, viendo televisión hasta dar las 2 de la mañana, según relató el hombre.

Años después, reabriendo la investigación, la conclusión fue la misma, sin embargo, su familia agregó que la bulimia que padeció gran parte de su vida fue causa determinante para su fatídico desenlace.

Amy murió en su casa en Camden, barrio 'bohemio' que se encuentra al noroeste de Londres, mismo sitio donde hoy existe una estatua en honor a la intérprete de 'Stronger than me'.

Sus ojos delineados con un potente color negro y su peinado en forma de colmena fueron un sello característico que la destacó entre la escena musical; sin embargo, aunque dichas características juegan un rol importante en la imagen que se tiene hoy en día de Amy, fue la potencia de tu voz la que la llevó a ser una de las grandes exponentes musicales que permanecerán en la memoria e historia del soul, jazz, rock y ska, así como también quedará inmortalizada en las paredes del bar en Dublín donde cantó muchas veces antes de ser famosa, ahora plagado de cuadros y retratos de la cantante.

UN DESTINO MARCADO

La música fue parte de Amy Jade desde su nacimiento el 14 de septiembre de 1983. Con hermanos profesionales de jazz y padres cantantes, su destino parecía estar marcado. Según su padre relata en el libro de memorias 'Amy, my daughter', cuando su hija era chica disfrutaba cantar 'Fly me to the moon', de Frank Sinatra, uno de los artistas favoritos de su padre.

En el prólogo de dicha obra, Mitch Winehouse lamenta que su vida haya sido "demasiado corta", además de señalarla como "una montaña rusa".

LOS PELIGROSOS 27

Los 27 años se han convertido en una ruleta rusa para los músicos, especialmente aquellos quienes se han destacado por tener una vida inestable, y por lo que, tristemente, existe el llamado 'Club de los 27', donde más de una celebridad en ascenso ha perdido la vida de manera repentina.

Drogas y alcohol suelen ser los factores constantes en dichos fallecimientos, aunado a una salud mental mal atendida.

Comenzando con Jim Morrison, líder de The Doors, quien apareció muerto en una bañera a causa de un infarto, pasando por Janis Joplin, quien no sobrevivió a la heroína, hasta Kurt Cobain, quien, a pesar de que se argumenta que la causa de muerte fue un suicidio, los daños en su salud mental han perseguido también su historia.

Amy Winehouse se convirtió así en la última intérprete (a la fecha) en formar parte de este trágico 'club', donde una vida no parece suficiente para el talento y la grandeza de músicos que revolucionaron la historia de la industria.