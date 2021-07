Alfredo Adame anuncia su regreso a la TV tras derrota electoral

Luego de la derrota electoral del pasado 2 de junio, Alfredo Adame anunció que volverá a su carrera artística en Televisa, con quien ha trabajado desde sus inicios.

El actor fue vista en las instalaciones de la televisora, a donde acudió a grabar una participación especial en el programa de Israel Jaitovich.

Estando en el lugar, fue cuestionado sobre sus siguientes proyectos en la televisión, asegurando que no le importa con quien tenga que compartir cuadro, dado que siempre se ha destacado por su propio trabajo, incluso aseguró que no le importa si tuviera que trabajar con Andrea Legarreta.

"Me importa un bledo con quien esté, yo soy un profesional y brillo por mí mismo", declaró el actor de 63 años de edad.

A la vez, se le cuestionó respecto a su paso por la política, aunque aseguró que seguirá en ella, pues su único objetivo es el de ayudar a los ciudadanos, aunque no desaprovechó la oportunidad para lanzar un ataque a todos aquellos que no votaron por él.

"Yo quería hacer las cosas bien y todo, veo que por una despensa y 200 pesos la gente compromete el futuro de sus hijos y todos... bueno, espero que les dure tres año".

Por otro lado, también reveló que, gracias a sus 'famosos insultos', su popularidad ha subido al igual que la de su esposa, pues sus peculiares saludos ahora los vente en Estados Unidos por 49 dólares.

"No me arrepiento en lo más mínimo de la mentada de madre, desde el día que se las aventó, porque eso me hizo de una popularidad impresionante".