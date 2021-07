Migran 25 mil alumnos a escuelas públicas

Al menos 25 mil estudiantes de nivel básico de Coahuila y Durango migraron de colegios particulares a escuelas públicas durante la pandemia por el COVID-19, en los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. En la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) se estima que son alrededor de 4 mil niños, niñas y adolescentes en dicha situación.

Rodolfo Silva Esparza, representante de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada "Justo Sierra" (ANIEP), dijo que en un 85 % de los casos el motivo principal del cambio fue la crisis económica en las familias. "Y en un 15 % son padres de familia que no vieron un beneficio o no detectaron una diferencia (en el proceso de enseñanza-aprendizaje) o simple y sencillamente dijeron 'yo no les tengo por qué pagar'", señaló.

Mencionó que la mayoría de los padres y madres de familia retiraron a los alumnos de las escuelas privadas dejando adeudos en las colegiaturas. Además de que optaron por buscar otros mecanismos institucionales para conseguir un certificado que avalara el ingreso al sistema educativo público. En este contexto, indicó que se tuvo acercamiento con las autoridades educativas de la región Lagunera de Coahuila y Durango para tratar de resolver lo anterior y evitar afectaciones tanto a los colegios particulares como a las familias. Silva Esparza comentó que con un mínimo porcentaje se llegó a la conciliación y se establecieron convenios de pago.

El representante de la ANIEP indicó que ha regresado el 8 por ciento de la matrícula estudiantil que se perdió. En algunos casos el retorno a los colegios se dio porque los niños, niñas y adolescentes no se adaptaron al sistema educativo público, o bien, porque hubo recuperación de empleos y una mejora en la economía familiar, entre otros.

Como parte de la recuperación de la matrícula y de cara al próximo ciclo escolar 2021-2022, que se espera sea presencial, las instituciones de educación privada están ofreciendo a la comunidad becas académicas y deportivas, esquemas de financiamiento y diversos descuentos.