Cancelación de recursos para Hospital del IMSS en San Pedro no es definitiva: Riquelme

La cancelación de los recursos que se habían autorizado para la construcción de los Hospitales del Seguro Social, no es definitiva, incluso para la semana que entra espera que se concrete una reunión con el director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó el gobernador Miguel Riquelme.

Lo anterior lo dijo al preguntarle de la cancelación del proyecto del hospital de San Pedro, por lo que reiteró también se tienen que revisar los proyectos que en su momentos el gobierno federal autorizó para Saltillo, Monclova, San Buenaventura y Francisco I. Madero, puesto que el de Acuña si se concluyó al cien por ciento.

“Voy a platicar con la gente del Seguro Social, incluso hay acuerdos que luego también de manera posterior nos han ido cancelando por distintas razones, pero no nos han dicho que sean cancelaciones definitivas, no se si se reorientaron los recursos de momento, pero le pedí una cita a Zoé Robledo para poder platicar, no nada más de las hospitales de aquí, en La Laguna, tenemos pendientes la remodelación de Monclova y San Buenaventura, el de la capital del estado. voy la semana que entra para platicar con ellos”.

En relación a la posible construcción de un Hospital General, Miguel Riquelme dijo que desconoce el proyecto, puesto que está pendiente una platica con la alcaldesa Patricia Grado, pero reiteró que van a buscar la audiencia para checar las inversiones pendientes en Coahuila.

Por último el gobernador dijo que buscarán que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se destinen al estado 55 mil millones de pesos, pues se pretende recuperar algunos programas que se cancelaron como el Ramo 23, que se perdieron hace dos años y que prácticamente pertenecían al Fondo Metropolitano de la Región.

También se retomaron expedientes de proyectos de primera necesidad; como drenaje o electricidad.

“En un año electoral , se frena michas cosas, aunado a la pandemia. Hay muchas expectativas y pues hay un freno del Gobierno en el tema de los recursos, por varias razones por quienes puedan ir de salida y por que los proyectos también puedan tener cierto tipo de financiamiento y se tendrían que acceder después del proceso electoral”.