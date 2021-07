Coahuilense 'Polvorita' Salinas vence a 'Guerrerita' Aguilar pero pierde cinturón

La boxeadora coahuilense, María “Polvorita” Salinas, ganó la pelea estelar por el cinturón femenil de peso Mosca de la NABF, ante la oaxaqueña Luz Elena “Guerrerita” Aguilar, sin embargo, un día antes había perdido el mismo título, al no superar el pesaje, y con ello, quedó vacante el cetro también avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Y es que la saltillense de 32 años de edad, no superó por 300 gramos la romana, por lo cual, subió al cuadrilátero consciente de que al sacar la victoria ante la joven oaxaqueña, iba a quedar acéfalo el título de la Federación Norteamericana de Boxeo.

En el primer episodio, Aguilar comenzó conectando los mejores golpes, sorprendiendo a propios y extraños. En los siguientes tres asaltos, “Polvorita” Salinas retomó el control de la contienda montada, en la Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León, imponiendo su mayor experiencia.

VER MÁS: Un día como hoy de 1994, Mike McCallum conquistó el título mundial Semipesado WBC

A término de los 10 rounds a los que estaba pactada la contienda, que tuvo un aforo limitado de espectadores, el réferi de la misma, Sergio Hernández, levantó el brazo de Salinas, tras el anuncio de su triunfo por decisión unánime.

“Tristemente perdí el título en la báscula, no calculé bien el trabajo del peso, me siento triste, aunque satisfecha con la pelea que di, me costó mucho ganar el cinturón como para de la noche a la mañana haberlo perdido, no hay culpables, es responsabilidad mía”, externó la boxeadora coahuilense al finalizar el combate.

“El trabajo en el gimnasio siempre lo hice, no le calculé, quise bajar el peso en una semana y tres días, con deshidratación, ya que no soy mucho de dietas, ayer marcamos en la báscula un kilo y 300 gramos arriba, me dieron la oportunidad y bajé ese kilogramo, pero me quedaron los 300 gramos”, relató “Polvorita” Salinas.

VER MÁS: Joe Joyce y Carlos Takam están listos para subir al ring

Pese a esta situación, la saltillense se dijo confiada de muy pronto poder disputar un título mundial de cualquier organismo, aunque lamentó haberle fallado a su promotor.

“Esta situación me dio más seguridad para ganar la pelea, me siento satisfecha, estoy triste con las personas que confiaron en mí, voy a regresar con un campeonato”, reiteró la experimentada pugilista.

En tanto, en el primer combate de la velada, en peso gallo a cuatro rounds, el regiomontano Alejandro “Finito” Hernández doblegó por decisión unánime a su coterráneo Carlos “Gato” Martínez, quien estaba haciendo su debut profesional.

Lo propio hizo, el saltillense Obeth Navarro, quien se estrenaba como profesional, ante el oriundo de Escobedo, Nuevo León, Eduardo Márquez, en la categoría de 60 kilogramos.

VER MÁS: 'Crucito' González, el Guerrero de las montañas mexiquenses

También por decisión unánime, el regiomontano Martín “Torbellino” Arreguín derrotó a Daniel “Gallo” Sánchez, de Ciudad Lerdo, Durango, en peso Supermosca.

Mientras que el primer nocaut de la noche vino de parte del pugilista local, Luis “Tanke” Ibarra, a los dos minutos con 42 segundos del primer round, ante el zacatecano Luis Salmón, en pelea por los 57 kilos.

Las dos siguientes peleas que subieron al cuadrilátero se decidieron por decisión unánime, el regiomontano Alexis “Chocolatito” Hernández sobre el guanajuatense Antonio “Niño” Ramírez, en peso Minimosca, y el local Adrián “Gallo” Santos sobre el saltillense Manuel “Ranita” Gloria, en Superpluma.

Y por nocaut técnico y efectivo, en ese orden, el coahuilense Carlos Arteaga se impuso, al minuto y 42 segundos del primer asalto, a su paisano Belisario López en peso pluma; mientras que el regiomontano Rodolfo “Increíble” Macías, en la división Ligero, hizo lo propio, a los dos minutos con 1