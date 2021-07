Amealco será escenario de la acción y adrenalina de la lucha libre

En el estado de Querétaro se ubica Amealco, un lugar que se caracteriza por su cocina prehispánica y sus artesanías, la influencia de sus raíces otomíes, sus paisajes boscosos y sus actividades culturales.

Este Pueblo Mágico será el escenario de una nueva y emocionante función de la mano de las estrellas de Lucha Libre AAA y SPACE.

La función comenzará con la Lucha Semifinal por el Campeonato Latinoamericano AAA con el enfrentamiento entre Villano III Jr. vs. Octagón Jr. vs. Faby Apache vs Taurus.

La acción continuará con la lucha entre El Gran Mazo vs. El Engañoso. Para cerrar la noche llegará la Lucha Estelar con un enfrentamiento de parejas entre Texano Jr. y Rey Escorpión vs. Laredo Kid y Pentagón Jr.