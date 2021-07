Termina paciencia de autoridades contra conductores ebrios en Torreón; anuncian 'mano dura'

El jefe de Tránsito de Torreón, Alejandro Gutiérrez, se refirió este viernes a los recientes percances viales causados por jóvenes que cometen imprudencias al volante, especialmente por estar bajo los influjos del alcohol, llamó a los padres de familia a poner “especial atención” en sus hijos y así evitar tragedias como las que han ocurrido semanas atrás.

Señaló que en ese sentido las autoridades han agotado ya los recursos en cuanto a la prevención, sensibilización y oportunidad de reflexionar a la población, por lo que en adelante se enfocarán en sancionar conforme marque la ley a quienes insistan en manejar omitiendo el Reglamento de Movilidad, especialmente entre quienes se detectan con aliento alcohólico o en estado de ebriedad.

“El departamento de Tránsito hace su trabajo, la gente se enoja, los detienes, se enojan, les demuestras que van a exceso de velocidad, se enojan ¿qué pasa?, luego cuando chocan dicen que porqué no estaba una patrulla o porqué no lo detuvo… Vamos a dejar de preocuparnos y vamos a ocuparnos”.

Señaló que especialmente en los jóvenes se debe de poner énfasis respecto a la responsabilidad que tienen al estar manejando cualquier vehículo, dijo que más allá de que las autoridades apliquen operativos, campañas y acciones con apoyo de los medios de comunicación, se debe de tener el apoyo y el trabajo diario de los padres de familia con vigilancia hacia los hijos, quienes son en últimos años los mayores responsables de los accidentes de tráfico en todos los puntos de Torreón.

“Aquí el problema es que no les hemos dado la consciencia de que viene desde la casa, desde los padres, tú puedes ver muchachos desde 20 años en estado de ebriedad o en excesos de velocidad, no conocen ni siquiera el reglamento, es más, no saben que existe un Reglamento de Movilidad… ¿Qué nos falta?, poner la mano dura, creo yo que ya es momento, creo que ya las quejas pues que pasen un poquito a segundo término, hay que hacer y actuar”.

Fue durante este mismo viernes en la madrugada que se registró el más reciente accidente relacionado al consumo de alcohol, cuando una joven de 19 años de edad chocó dos veces su vehículo de lujo en áreas del primer cuadro de Torreón, en el segundo percance quedó prensada y sufrió lesiones de gravedad, lo que derivó en un intenso operativo de las autoridades para liberarla de los metales retorcidos y trasladarla hacia un hospital de la región.

Cabe señalar que además la Dirección de Tránsito ha redoblado durante este mes de julio los esfuerzos en temas de detección y sanción a los conductores que vayan alcoholizados, esto mediante el incremento de la llamada “sobrevigilancia” de patrullas y el regreso de los filtros fijos del Operativo Alcoholímetro.